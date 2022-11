Fietsvisie voor 2040: iedereen durft ook in Nederland dag en nacht te fietsen

De Fietsersbond zet zich in om fietsers veilig en prettig te laten fietsen door Nederland. Hiermee wordt niet alleen de fietstochten van en naar je werk of school bedoeld, maar ook in de vroege ochtend of juist in de late avond. De Fietsersbond heeft een Fietsvisie voor 2040 die luidt: iedereen durft ook in Nederland dag en nacht te fietsen. Lees in deze blog meer hoe de Fietsersbond zich inzet om de Fietsvisie voor 2040 te behalen.

Veiligheid meetbaar maken

In de ‘fietswereld’ is er momenteel nog weinig bekend over het veilig en prettig fietsen in het donker. De grootste reden hiervoor is dat er vooral aandacht is voor verkeersveiligheidsaspecten. Daarnaast is subjectieve veiligheid ook lastig om te meten. De Fietsersbond wilt meer inzicht in de veiligheidsbeleving van fietsers. Vooral in de vroege ochtend of de late avond. Alleen op deze manier kan de Fietsvisie voor 2040 worden behaald.

Meefietslijn

De Fietsersbond organiseert dit jaar – midden november – de zogenoemde Meefietslijn. Dit vindt plaats op drie plekken in Nederland, samen met lokale afdelingen. In 2020 werd voor het eerst de Meefietslijn georganiseerd. Vanaf station Vaartsche Rijn richting de Hoograven en Lunetten in Utrecht, waren er een aantal routes die als onveilig werden ervaren onder verschillende fietsers. Het gesprek werd aangegaan op de fiets over fietsen in het donker. Dankzij deze gesprekken zijn er verhalingen en ervaringen opgehaald.

Nachtfietsnet

In bijna elke gemeente in Nederland, is er een hoofdfietsnet opgenomen in hun beleids- en uitvoeringsplannen. Het is heel goed mogelijk om ook een nachtfietsnet te ontwikkelen. Gemeenten kunnen naar populaire plekken in de stad waar ’s avonds veel activiteiten zijn en deze verbinden met verschillende woonwijken. Gemeente Zoetermeer ontwikkelde al een Nachtnet Fiets. Hiermee heeft deze gemeente een prijs gewonnen in 2022 voor de beste Grote Fietsgemeente.

Zorg voor goede verlichting op je fiets

Eén van de belangrijkste tips om veilig van punt A naar punt B te fietsen, is zorg voor goede verlichting op je fiets. Met goede verlichting kunnen niet alleen andere weggebruikers jou goed zien op de weg, maar kun je ook beter gevaar zien aankomen tijdens je rit.

