FIFA 20 pakt eindelijk langlopend probleem aan

Maar een oplossing is nog lang niet in zicht.





FIFA 20 is EA’s meest recente game in de populaire voetbalfranchise maar zoals we in onze review al beschreven, is er weinig nieuws aan de 2020 variant. Dat is niet per se ontzettend erg, tenzij we het hebben over netwerkproblemen. Het schaatsen, door de modder lopen en aan elastiekjes vastzittende spelers is nog steeds van de partij. Nu gaat de ontwikkelaar er eindelijk wat aan doen. Zeggen ze…

Het moge duidelijk zijn, in online gamen is er nauwelijks iets irritanter dan lag, input lag en delay. Het fenomeen is vooral voelbaar bij games waar timing en snelheid ontzettend belangrijk zijn en zeker in een competitieve omgeving als FIFA online (FUT) is het snel reageren van de knoppen essentieel. Dat gaat volgens vele spelers al lange tijd mis.

Sterker nog, responsiviteit is altijd al een probleem geweest bij online FIFA. Spelers die niet helemaal lekker lijken te reageren op je commandos zijn verschrikkelijk irritant. Nog erger is het als je een tackle maakt of net schiet, maar de game het te laat registreert waardoor je weer eens een pak billenkoek van je tegenstander krijgt. Onverdiend, als dat door lag gebeurt.

EA is in elk geval ontzettend transparant over het probleem en de manier waarop ze het willen verhelpen (zie dit blogbericht). Wel laat de ontwikkelaar/publisher niet specifiek weten wie er last van heeft. We weten dat het om een online probleem gaat; als je singleplayer speelt gaan de commando’s in principe niet via een server, alles gebeurt lokaal.

Tijdens het reviewen van FIFA 20 had ik niet echt ergens last van en het zou kunnen dat spelers in bepaalde regio’s van de wereld slechtere connectiviteit en responsiviteit hebben dan op andere plekken. EA heeft daarom onder andere een nieuw datacenter toegevoegd. Trouwens, ik had er ontzettend veel last van, die lag. Daarom verloor ik telkens en niet omdat ik er niks van bakte!

Alle gekkigheid op een stokje, een groepje testers zou verzocht zijn om door middel van een on-screen input display het probleem helpen vast te stellen. Door de interface kunnen eventuele ontwikkelaars zien hoe de game reageert als een speler op een knop drukt, terwijl ze kunnen zien wanneer die speler drukt en wanneer er iets op het scherm gebeurt.

Toch lijkt dit behoorlijk oude FIFA-probleem niet per se makkelijk oplosbaar te zijn. EA beloofde afgelopen december al met oplossingen te komen. En daarbij, netwerkproblemen zijn altijd ontzettend moeilijk op te lossen omdat er een hoop variabelen meespelen. Maar goed, het is in elk geval top dat EA hun best doet.

Lees ook: FIFA 20: Deze Nederlandse held staat voorop