FIFA 21 beschermt spelers tegen zichzelf - Apparata

Foto @EA

EA lanceert een nieuwe feature genaamd FIFA 21 Playtime, waarmee spelers hun eigen speel- en spendeergedrag kunnen begrenzen.

Het is geen geheim meer dat het verdienmodel van Electronic Arts’ FIFA-serie behoorlijk twijfelachtig is. In onze review van FIFA 20 noemden we FUT al pay-to-win en ook de Nederlandse rechtbank is het hiermee eens. In reactie op de kritiek die de gameserie de laatste tijd ontvangt, krijgt FIFA 21 nu een speciale beschermfunctie. Spelers zonder zelfbeheersing kunnen de game nu controle over diens portemonnee geven.

FIFA 21 Playtime

In een blogpost kondigt ontwikkelaar en uitgever Electronic Arts een nieuwe functie genaamd FIFA (21) Playtime, of Speeltijd in het Nederlands. Het is een feature bedoeld voor alle gamers die een beetje te veel van hun speeltijd genieten.

In het nieuwe tabblad kunnen FIFA-fans inzicht krijgen in hoeveel ze spelen, zowel per week als per dag. Ook is te zien hoeveel potjes je gespeeld hebt, hoeveel pakjes je gekocht hebt en hoeveel FIFA points je gespendeerd hebt.

Dit kan allemaal begrenst worden door de gebruiker. Per categorie kun je een maximum inzetten. Stel bijvoorbeeld dat je de neiging hebt om een half maandsalaris aan FUT pakjes te spenderen. Met Playtime zet je in FIFA 21 een maximum op het aantal pakjes dat je per week kunt kopen.

Foto @EA

Playtime vereist zelfbeheersing

EA introduceert de feature ongetwijfeld om minder als een gokbedrijf over te komen. Zoals uit de in de intro gelinkte artikelen blijkt, worden de overtollige microtransacties bekritiseerd uit alle kanten.

Dat neemt niet weg dat dit alsnog een beetje een loze oplossing is voor het kromme FUT en diens ‘speel’ systemen. Je hebt immers alsnog zelfbeheersing nodig om de door jou opgestelde grenzen niet gewoon op te heven. Sterker nog, er komt zelfs een snooze button bij de melding dat je te veel speelt. Kun je direct weer verder!

FIFA 21 Playtime is sinds 12 november uit voor pc via Origin en Steam en vanaf 17 november beschikbaar voor PS4 en Xbox One. Next gen Playtime komt uit op 4 december, wanneer FIFA 21 beschikbaar is voor Xbox Series X|S en PlayStation 5.