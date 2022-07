FIFA 23 releasedatum, trailer én meer details

De releasedatum van FIFA 23 is bekend! En meer details: over vrouwenvoetbal, WK’s én HyperMotion2

Eerder deze week wisten we al te melden dat op de cover van de Ultimate Edition niet alleen voorzien is van een mannelijke voetballer. Kylian Mbappé van Paris Saint-Germain staat samen met de vrouwelijke voetballer Sam Kerr van Engelse club Chelsea voor op de cover.

Toen dachten we nog dat EA Sports het nog niet aandurfde om Sam Kerr alleen op de cover te zetten, maar inmiddels weten we meer. Zo weten we nu dat FIFA 23 op 30 september zijn release heeft, maar ook dat de Standard Edition in 2 smaken komt, met Mbappé op de voorkant óf Kerr.

Kun je kiezen waar jij jezelf het fijnst bij voelt. Overigens is het geen lege huls dat er een ster uit de wereld van het vrouwenvoetbal op de hoes staat. FIFA 23 biedt niet alleen een breed aanbod van onze beroemde mannelijke voetbalhelden, maar ook de dames zijn speelbaar.

WK voetbal

Er komt een gratis toevoeging van het WK in Qatar waar je het toernooi met de heren kunt spelen en het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland wordt ook toegevoegd.

EA Sports lanceert ook een flitsende releasevideo om ons alvast warm te maken voor al het nieuws dat FIFA 23 gaat bieden.

HyperMotion2

Wat voor nieuws heeft FIFA 23 dan voor ons in petto? Nou HyperMotion2 bijvoorbeeld. Je zou het niet verwachten, maar dat is een verbetering van de HyperMotion zoals die er nu al is. HyperMotion is een technologie die verandert hoe de voetballers, en voetbalsters, bewegen met en zonder de bal.

De bewegingen moeten door de techniek realistischer zijn. Zo claimt EA Games dat de verdedigers met de verbeterde versie meer mogelijkheden hebben gekregen om zich te verweren en spelers kunnen achteruit lopen met de handen achter de rug.

Gameplay

We hadden het al over het vrouwenvoetbal. Naast het WK kun je ook met clubteams spelen van de dames. Leuk weetje: de animaties van het vrouwenvoetbal zijn ook met vrouwen opgenomen. Zo is het nog echter.

Ook nieuw in FIFA 23 is AccelleRATE. Een nieuwe techniek om de spelers te laten accellereren. Iedere speler beweegt anders, en iedere speler heeft dan ook een andere opstartsnelheid en zeg maar een andere “nul naar honderd” tijd.

Een ander nieuwtje is een nieuw systeem om te dribbelen. Technical Dribbling genoemd. Dit zou moeten zorgen voor een hogere reactiesnelheid.

Als laatste nog even Power Shots. De naam zegt het al, extra krachtige schoten, hopelijk op doel. Als je ruimte hebt met je aanvaller kun je ervoor kiezen om met L1+R1 een Power Shot op doel te doen. Het is volledig handmatig, dus wel tussen de palen mikken. Als je het goed doet schiet je waanzinnig hard op goal, en kun je dus spectaculair scoren. Maar dat is logisch.

Op 30 september is het zover. FIFA 23 komt uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia, en PC.