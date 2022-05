‘FIFA straks extra goedkoop te spelen via Xbox Game Pass’

FIFA 22 en Battlefield 2042 lijken indirect op de Xbox Game Pass beschikbaar te zijn via EA Play. Betekent dit de komst van de game op de dienst?

Het is geen geheim dat de Xbox Game Pass een ontzettend solide abonnement is en voor FIFA-fans komt er mogelijk nog een reden bij. Het lijkt er namelijk op dat FIFA 22 en Battlefield 2042 naar de Xbox Game Pass komen. Dat wil dus zeggen, als je toch al een abonnement van Microsoft afneemt wordt het een stúk goedkoper om ook FIFA en/of Battlefield 2042 te spelen.

FIFA en BF2042 op Game Pass?

Het lijkt er dus op dat de twee games uitgegeven door EA naar de Xbox Game Pass komen, zo merkt de Poolse website XGP op. Op de officiële Microsoft Store-pagina’s van FIFA 22 en Battlefield 2042 staat namelijk dat de spellen zijn inbegrepen in EA Play.

Even wat context: EA Play is de ‘streamingdienst’ van EA die later opgenomen werd door de Xbox Game Pass. Iedereen met een abonnement op de gamedienst van Microsoft kan de EA Play-games spelen en krijgt verdere bonussen als 10 uur gratis demo’s voor games die niet onbeperkt te spelen zijn.

FIFA 22 en Battlefield 2042 vallen op dit moment nog onder de bovenstaande categorie; demo’s van 10 uur. Maar volgens de Microsoft-pagina’s zijn de spellen inbegrepen in EA Play, wat ze onbeperkt toegankelijk maakt.

Alles wijst er dus op dat de geflopte Battlefield en de meest recente FIFA 22 binnenkort volledig ‘gratis’ toegankelijk zijn voor iedereen met Xbox Game Pass. Tot die tijd blijft het bij een demo, maar wellicht dat als de games op de service uitkomen dat je dan direct kunt doorstromen! Er is daarentegen nog geen releasedatum of officiële informatie bekend. Klein korreltje zout, dus!