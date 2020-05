3 perfecte filmmarathons die je nu kunt streamen

Dit zijn de 3 dikste franchises die je nu in z’n geheel kunt streamen. Trek er wel dagen voor uit, want het is een hele waslijst aan content!

Nu je eigenlijk geen zak kun doen door het coronavirus moet je een beetje creatief zijn. De maand mei ziet bijvoorbeeld weer wat heerlijke films naar Netflix komen. Toch is twee uurtjes kijkplezier niet genoeg voor de die-hards. Daarom in dit artikel 3 filmmarathons die je nu kunt starten als je een paar uur (of ruim een dag) wilt bingen. Hieronder de drie franchises met hoe lang het zou duren om alles te kijken.

Lord of the Rings – Netflix

Voor de eerste marathon kijken we naar Peter Jackson’s meesterwerk. Niet alleen is The Lord of the Rings-serie (discutabel) de beste trilogie aller tijden. De derde, The Return of the King, is ook nog eens een recordhouder. Van de 11 Oscar-nominaties won de film er in 2004… 11! Samen met Ben Hur en Titanic won de film ook de meeste Oscars ooit. In totaal kreeg de trilogie maar liefst 17 Oscars.

Maar dat is natuurlijk triviaal, gezien de ongekende pracht die Lord of the Rings heet. Het fantasy verhaal vol briljante actie, humor en briljante digitale en fysieke special effects is wat mij betreft ongeëvenaard. Alle drie de films staan op Netflix. En mocht je ze missen, neen, de The Hobbit-serie hoort niet in het rijtje van LotR thuis!

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring – 2 uur en 58 minuten

– 2 uur en 58 minuten The Lord of the Rings: The Two Towers – 2 uur en 59 minuten

– 2 uur en 59 minuten The Lord of the Rings: The Return of the King – 3 uur en 20 minuten

– 3 uur en 20 minuten Totaal: 9 uur en 17 minuten

Star Wars – Disney+

Met de laatste Star Wars-film in de Skywalker-franchise morgen op Disney+ kun je de marathon officieel beginnen. Via Disney+ check je de originele trilogie, de prequel trilogie en de sequel trilogie, afgewisseld met de twee spin-off films.

Zo maak je het hele verhaal van de epische Star Wars-saga mee. Bijvoorbeeld van de geboorte van Anakin Skywalker tot de ommekeer naar Darth Vader, van de ondergang van de Republiek tot de opkomst van het eerste Empire en van de zoektocht naar de laatste Jedi tot de geboorte van een nieuwe. Episch, meeslepend en helemaal de moeite waard. Je hebt daarentegen wel een aantal vrije dagen nodig…

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace – 2 uur en 16 minuten

– 2 uur en 16 minuten Star Wars: Episode II – Attack of the Clones – 2 uur en 22 minuten

– 2 uur en 22 minuten Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith – 2 uur en 20 minuten

– 2 uur en 20 minuten Solo: A Star Wars Story – 2 uur en 15 minuten

– 2 uur en 15 minuten Rogue One: A Star Wars Story – 2 uur en 14 minuten

– 2 uur en 14 minuten Star Wars: Episode IV – A New Hope – 2 uur en 4 minuten

– 2 uur en 4 minuten Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back – 2 uur en 7 minuten

– 2 uur en 7 minuten Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi – 2 uur en 14 minuten

– 2 uur en 14 minuten Star Wars: Episode VII – The Force Awakens – 2 uur en 18 minuten

– 2 uur en 18 minuten Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi – 2 uur en 32 minuten

– 2 uur en 32 minuten Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker – 2 uur en 22 minuten

– 2 uur en 22 minuten Totaal: 24 uur en 4 minuten

Marvel – Disney+

Tot slot een traktatie voor Marvel-fans, want de gehele Marvel-franchise is natuurlijk via Disney+ te checken. Nou ja, we missen helaas wel de meest recente Spider-Man en Incredible Hulk. Maar laten we eerlijk wezen, hoe goed de films ook (vooral die eerste) zijn, ze voegen niet ontzettend veel toe aan het MCU. En om wat voor reden dan ook is Iron Man 2 ook niet beschikbaar. Die moet je dan ergens anders te pakken zien te krijgen.

Met andere woorden, wil je niet moeten wisselen naar Netflix, Amazon of Pathé Thuis, dan check je heel de epische, ge-interconnecte Marvel franchise in de onderstaande volgorde. Oh, en mocht je het je afvragen, voorlopig komen er geen nieuwe films uit in het MCU vanwege corona. In dit artikel kijken we hoeveel Marvel heeft verdiend aan de onderstaande films in 2019.