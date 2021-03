Films via PlayStation Store kijken is niet meer - Apparata

Foto @Sony Interactive Entertainment America

Films en TV-series via de PlayStation Store kijken gaat binnenkort niet meer. Aangezien iedereen een streaming-abonnement heeft, zal de impact wel meevallen.

Sony stopt met het verkopen en verhuren van films en TV-series via de PlayStation Store, zo blijkt uit een blogpost. PlayStation-gebruikers kunnen tot later dit jaar nog on-demand films en shows huren en kopen. Daarna blijven reeds aangeschafte producten nog gewoon beschikbaar. Het is daarentegen wel duidelijk waarom Sony de service annuleert en dat weten ze zelf ook.

PlayStation Store schrapt films

Vanaf 21 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om films en series te kopen of huren via de PlayStation Store. Sony bood lange tijd on-demand content aan via de virtuele winkel. Microsoft doet hetzelfde via hun platformen.

Het is daarentegen aan te nemen dat die service in elk geval in de meeste landen niet meer heel aantrekkelijk zal zijn. Iedereen heeft immers wel een abonnement op een streamingdienst. Of in het geval van Nederlandse Netflix-gebruikers, iedereen kent wel iemand waar hij het gratis mee kan delen.

Bij Sony Interactive Entertainment proberen we de best mogelijke entertainment-ervaring voor PlayStation-fans te leveren en dat betekent dat ons aanbod met klanten mee evolueert. We hebben grote groei gezien in het aantal PlayStation-fans dat via een abonnement of met advertenties entertainment streaming services op onze consoles ontvangt. Sony in de blogpost

Het Japanse bedrijf refereert natuurlijk naar ondersteuning van apps als Twitch, Netflix en Disney+. Ondertussen zijn er ook genoeg on-demand services die gewoon op PlayStation werken. Denk aan YouTube en Amazon, die films en series tegen betalen verkopen en verhuren. Sony kon kennelijk niet tegen die concurrentie op en haalt dus vanaf 31 augustus films en series uit de PlayStation Store.