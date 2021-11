Firefox gaat het onbeperkt aanmaken van e-mailaliassen mogelijk maken

Mozilla

En dat binnen één overzichtsdashboard waar je al je e-mailaliassen van Firefox kan gebruiken door een keer in te loggen.

Eigenlijk is de e-mail best een ouderwetse manier van communiceren. Het bestaat zowat al zolang het internet zelf. Maar we gebruiken het nog heel veel. Mozilla lanceerde Firefox Relay eerder als een gratis product. Hiermee kan je vijf e-mailaliassen gebruiken en telkens gebruiken wanneer je je online moet aanmelden voor een willekeurig account. Nu heeft de organisatie een betaalde Premium-laag geïntroduceerd, waarmee je toegang krijgt tot nog meer aliassen. Wees gerust, het kost niet veel.

Firefox onbeperkt e-mailaliassen

Het is nu beschikbaar voor de introductieprijs van $1. Dezelfde prijs zal in euro’s zijn bij ons in Nederland. Je krijgt je eigen subdomein (jedomein.mozmail.com) wanneer je abonneert. En je kunt een onbeperkt aantal e-mails aanmaken. Hiermee krijg je tevens toegang tot een overzichtsdashboard met de e-mailadressen die je maakt, de mogelijkheid om je aliassen te gebruiken wanneer je op berichten reageert en een opslag van 150 kb.

Nadat je bent aangemeld voor Relay of bent ingelogd met je Firefox-account, kan je een alias genereren, zelfs in een andere browser zoals Chrome of op je mobiel. Als je Firefox gebruikt en de Relay-extensie installeert, verschijnt er echter een Relay-pictogram in het invoerveld telkens wanneer je een website bezoekt die om een ​​e-mailadres vraagt. De service stuurt berichten die je ontvangt met je aliassen door naar je primaire e-mailaccount. Wat natuurlijk heel handig is.

Echt nodig?

Ja! Blijkbaar wel. In de aankondiging zei Mozilla dat het besloot om de betaalde optie te introduceren, omdat veel bètatesters meer wilden dan slechts vijf aliassen. Het zei niet hoeveel een Premium-abonnement in de toekomst zal kosten, maar het biedt de laag tegen een introductieprijs van $1/EUR1 per maand voor een beperkte tijd. Op dit moment is de optie alleen beschikbaar in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Maleisië, Singapore, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Spanje en Zwitserland.