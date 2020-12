Update Firefox: goed nieuws Mac-gebruikers - Apparata

Mozilla Firefox rolt update 84.0 uit, Mac-gebruikers profiteren extra. Dit kun je verwachten.

nternetbrowser Mozilla Firefox is bezig met de uitrol van update 84. Wij zetten op een rij wat je kunt verwachten.

Dit is er nieuw in Mozilla Firefox 84

Met de nieuwste versie van de update komen er nieuwe functionaliteiten. Zo kun je vanaf nu per addon bepalen of je toestemming geeft voor extra toepassingen. Uiteraard kan het niet geven van die toestemming ertoe leiden dat je bepaalde functies niet kunt gebruiken. Voor gebruikers die een Mac met Apple-chip hebben is er nog een positieve nieuwe functie. Men heeft namelijk de interface met de nieuwe chip verbeterd. Hierdoor is de responsetijd voor de launch van de browser en webapps ruim 2x zo snel. Dat is een extra verbetering, want hierdoor wordt de batterij nog meer gespaard. Daarnaast zijn er een aantal kleinere verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste is dat je kunt inzoomen op de extensies, popups en sidebars door de ctrl-toets in te drukken en het wiel van de muis te bewegen.

Firefox gaat deze toepassingen beëindigen

Deze update 84 van Firefox is de laatste update die Adobe Flash zal ondersteunen. Nadat we eerder al zagen dat andere browsers de ondersteuning staakte valt ook hier het doek voor het eens zo populaire programma.

Verder komen er met de update natuurlijk een aantal verbeteringen voor de veiligheid. Hiermee wordt naar verwachting ook deze gevaarlijke Adrozek malware verhinderd. Deze informatie is op het moment van schrijven echter nog niet vrijgegeven. Wanneer dit later vandaag wel zo is kun je de informatie op deze pagina vinden.

De uitrol van deze update start later vandaag en zou, als je automatische updates hebt ingeschakeld, dus vanzelf moeten worden geïnstalleerd en uitgevoerd. Dit kun je controleren door via ‘menu’ en ‘help’ naar ‘About Firefox’ te gaan. Als je dat doet zie je de geïnstalleerde versie en checkt de browser op updates. Mocht dit ook niet werken dan zie je op deze pagina diverse opties om de download alsnog te installeren. De Mac-gebruikers met Apple Chip moeten na de update Firefox volledig afsluiten en weer opstarten. Als je daarna naar ‘about’ en ‘support’ gaat zoek je naar “Rosetta Translated”. Als deze waarde op ‘false’ staat weet je dat de nieuwe architectuur werkt.