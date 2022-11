Fitbit Sense 2, sportieve metgezel van de Google Pixel

Nu de Google Pixel naar Nederland komt, volgt de bijbehorende smartwatch Fitbit Sense 2. En dit apparaat, dat nu voor het eerst in Nederland te koop is, heeft heel wat in huis.

Smartwatch speciaal voor de gezondheid

De Fitbit Sense 2 is, zoals je al een beetje aan de naam kan zien, een smartwatch die vooral gericht is op mensen die erg met hun lichaam bezig zijn en hun gezondheid willen verbeteren. Heel verstandig, want zonder een gezond lichaam begin je niet zoveel.

Na een ongelukkige start met de Ionic, is Fitbit flink op de weg omhoog. Vergeleken met eerdere Fitbits, ook al geen slechte smartwatches, is de Fitbit Sense duidelijk verbeterd. Met enkele doordachte verbeteringen bouwt de Sense voort op de eerdere, succesvolle lijn Versa.

Meer dan ooit is de Fitbit Sense erop gericht om je lichamelijke functies in de gaten te houden en je gezondheid te verbeteren. Met een batterijduur van meer dan zes dagen, honderden beschikbare apps, en een functie voor contactloos betalen, is dit een smartwatch die behoorlijk wat waarde voor een gebruiker vertegenwoordigt.

ECG-sensor en stress-sensor in de Fitbit Sense 2

Zoals je in andere top smartwatches ook ziet, is er een ECG-sensor in deze telefoon ingebouwd. Deze detecteert tekenen van atriale fibrillaties, wat levensreddend kan zijn.

Maar wat je pas echt de killerfunctie van deze smartwatch kan noemen, is de functionaliteit op het gebied van het waarnemen van tekenen van stress in je lichaam. Stress is een belangrijke ziektefactor en bedreigt ook je levensgeluk. Dankzij deze smartwatch kan je stressrijke situaties signaleren en vermijden. Dus dan weet je meteen waardoor je je niet goed voelt.

De Fitbit Sense 2 werkt nauw samen met een speciale app van Google.

Fitbit Premium bijna een must bij de Fitbit Sense 2

Helaas vereisen veel van deze geavanceerdere functies een abonnement op Fitbit Premium, want uiteraard wil Google graag een geregeld inkomen van zijn klanten verdienen. Bij aanschaf van de Fitbit Sense 2 smartwatch krijg je zes maanden gratis Fitbit Premium. Gewoonlijk kost dit € 9 per maand.

Beter slapen

Dankzij dit apparaat kan je ook werken aan een betere nachtrust. Op basis van 10 slaapkarakteristieken, zoals bloedzuurstofgehalte, lichaamstemperatuur en hartslag, berekent de app je slaapscore. Het apparaat kan zelfs vaststellen hoeveel tijd je in lichte slaap, diepe slaap en remslaap doorbrengt.

Conclusie Fitbit Sense 2

De Fitbit Sense 2 is een fijne smartwatch en wat dat betreft één van de beste smartwatches die momenteel op de markt zijn. Zoals elke zichzelf respecterende Amerikaanse multinational betaamt, probeert Google er alles aan te doen om de kopers van dit prijzige horloge, met een adviesprijs rond de € 300, ook per maand extra uitgaven te laten doen.

Daarvoor in ruil krijg je dan wel een apparaat dat je gezondheid een stuk kan verbeteren en gevaarlijke verborgen aandoeningen zoals hoge stressniveaus, hartproblemen en slaapapneu eerder kan helpen ontdekken. Het is dus een nuttige investering in je gezondheid, zij het wel een behoorlijk hoge investering.