Fitbit terugroepactie: smartwatch geeft je brandwonden

Fitbit heeft een grote terugroepactie in het leven geroepen. Wat blijkt nu, de smartwatch kan je brandwonden geven.

Een smartwatch draag je om je pols. Tja, waar anders? Maar wat nou als er op de plek brandwonden ontstaan. Door het dragen van je smartwatch. Een regelrechte pijnlijke nachtmerrie. De kans op werkelijkheid is aanwezig met een smartwatch van Fitbit, vandaar dat het Amerikaanse bedrijf een terugroepactie heeft georganiseerd.

Die terugroepactie komt naar aanleiding van een oproep van de Consumer Product Safety Commission. Dat is een soort consumentenbond, maar dan in de Verenigde Staten. De batterij in de Fitbit Ionic kan overhit raken en vervolgens brandwonden veroorzaken, zo waarschuwt de organisatie. Reden voor Fitbit om onmiddellijk een terugroepactie op touw te zetten. Het Amerikaanse bedrijf heeft er al die jaren meer dan een miljoen van verkocht. Er worden dan ook meer dan een miljoen teruggeroepen.

Het is geen preventieve actie. Er zijn al daadwerkelijk slachtoffers te betreuren. Tientallen mensen hebben brandwonden opgelopen bij het dragen van een Fitbit Ionic. Het model kwam in 2017 op de markt. Niet eerder kwamen er dergelijke geluiden naar voren op deze schaal. Consumenten die het slimme horloge hebben gekocht krijgen hun geld terug met deze terugroepactie.