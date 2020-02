Fittie: Huawei is het zat en daagt de V.S. openbaar uit

De semi-politieke strijd tussen Huawei en de V.S. wordt spannend.





Wie dacht dat de fittie tussen de Verenigde Staten en Huawei over was heeft het goed mis. Gisteren ging het Amerikaanse Ministerie van Justitie een stapje verder door een heel serieuze aanklacht in te dienen, maar daardoor is Huawei het nu zat. De Chinese techgigant is het land van Trump daarom openbaar aan het uitdagen om met bewijzen te komen. En het voelt een beetje alsof we de kant van Huawei moeten gaan kiezen.

De aanklacht – die in lijn staat met de dreigementen die de V.S. al langer uiten – beschuldigt Huawei onder andere van afpersing, diefstal en belemmering van de rechtsgang. Geen kleine beschuldigingen en ook ver verwijderd van de initiĆ«le beschuldigingen van spionage. Huawei wil nu hun kaarten op tafel leggen en vooral Amerika hetzelfde laten doen.

Tijdens een persconferentie (via TheLondonFreePress) windt Huawei er geen doekjes om en zegt: “We bedoelen maar, verberg het niet, wees niet verlegen. Publiceer het, laat het aan de wereld zien.” De Mate 30 Pro-maker zegt in principe dat ze niets te verbergen hebben en beschuldigen de V.S. er nu van geen bewijs te hebben.

De zaak tegen Huawei speelt al langer en ik ben al sinds de start van heel dit gerommel van mening dat dit pure symboolpolitiek is. Trump is immers zeer gesteld op Amerikaanse producten en vond zo een manier om de ooit op twee na grootste smartphonemaker te boycotten.

Mocht er immers echt spraken zijn van spionage door Huawei voor de Chinese overheid, dan zou het niet slim zijn om de V.S. uit te dagen om alles openbaar op tafel te leggen. Het voelt dus een beetje alsof het Ministerie van Justitie eigenlijk gewoon doet wat de administratie van Trump van ze verwachte, zonder dat daar echte bewijzen voor zijn.

Ondertussen werkt Huawei hard aan hun eigen vervangers voor de reeds voor hen verboden Google Services. Wanneer die naar Huawei-toestellen komen is nog niet bekend, maar ondertussen blijkt het Chinese miljardenmerk wel nog steeds zeer populair in Nederland. Tot slot werkt Huawei ook samen met andere Chinese merken om een eigen Play Store op te zetten. Daarover lees je hier alles.