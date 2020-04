‘Flagship killer’ Xiaomi Mi Note 10 Lite komt naar Nederland

Xiaomi kondigt vandaag officieel de Xiaomi Mi Note 10 Lite in Nederland aan. Spotgoedkoop en solide specs!

We zagen hem al eerder in lekken voorbij komen, maar nu is hij officieel hier. De Xiaomi Mi Note 10 Lite is op de site van de Chinese smartphonemaker aangekondigd. Het toestel heeft een ware flagship killer-energie met zijn solide scherm, goede camera-setup en gigantische batterij.

Xiaomi Mi Note 10 Lite specs

De goedkopere Mi Note 10 Lite heeft een mid-range Snapdragon 730G, 6 of 8GB werkgeheugen, 64 of 128GB opslagruimte en een 6.47-inch 3D curved AMOLED display (2340 x 1080 FHD+).

Verder stond de Mi Note 10 vooral bekend om zijn camera. Hoewel de Lite niet de stevige 108MP camera mee krijgt, is de 64-megapixelsensor een solide keuze voor de mid-ranger.

En dan nog een paar verrassingen. Allereerst heeft het toestel een eeuwenoude aansluiting: een 3.5mm jack. Het is natuurlijk een feature die we niet meer zien bij de meeste high-end vlaggenschepen. Veel goedkopere modellen hebben de fysieke headset-aansluiting nog weg. Naar de headphone-jack heeft de Mi Note 10 een gigantische batterij voor zijn klasse: 5260mAh (30 Watt opladen)! Oh en het toestel heeft een in-display optische vingerafdrukscanner.

Prijs en beschikbaarheid

Dat hele pakket komt met een prijskaartje vanaf €349,-. Is het de allergoedkoopste smartphone in zijn klasse? Nee, maar naast een potentieel geweldige camera-setup, een flinke batterij en alle leuke extra’s is het een potentiële flagship killer.

