Flashback! Samsung telefoon zorgt voor brand in vliegtuig

Voor de duidelijkheid: het was dus géén Note 7, maar wel een smartphone van Samsung die voor evacuatie in een vliegtuig zorgde.

Elk merk heeft donkere dagen. Een periode die je liever vergeet omdat daar geen hoogtepunten aan verbonden waren. Bij Samsung kun je het grotendeels dan maar over één ding hebben: de heisa rondom de Galaxy Note 7.

Brandgevaar

Mocht je dat niet meer helder voor je hebben, een korte recap: Samsung beloofde met de Note 7 een zeer capabele smartphone en eerlijk: qua specs kreeg je die ook. Het ging al vrij snel mis toen bleek dat de telefoon spontaan in vlammen kon opgaan. Goed, dat gebeurt en helemaal als je met een verrotte Hema-oplader een vier jaar oude iPhone gaat laden, maar dit ging om mensen die de Note 7 net nieuw hadden en vaak zelfs laadden met de lader die je er in de doos bij kreeg. Het regende nieuws over exploderende telefoons van over de hele wereld en Samsung moest ingrijpen. Verkoop werd gestopt en elke verkochte Note 7 mocht ofwel een nieuwe batterij krijgen, ofwel de gebruiker mocht hem inruilen voor een Samsung Galaxy S7. Het was een debacle van jewelste en het leverde bijvoorbeeld een ban op van Samsung Galaxy Note 7’s op bepaalde publieke plekken, niet ten minste in vliegtuigen.

Opnieuw?

Fouten maken je sterker en sinds de Note 7 is Samsung extra alert op dergelijke problemen. Je zou dus zeggen dat het onmogelijk is dat dit weer gebeurt. Toch kregen wij een flashback bij het nieuws dat er een vliegtuig geëvacueerd werd omdat een Samsung smartphone geteisterd werd door brandgevaar. Wat gebeurde daar?

Vliegtuig ontruimd

Het tafereel speelde zich af op Seattle-Tacoma International Airport. Het vliegtuig was daar net geland toen iemand zijn smartphone ineens in vlammen op ging. Iedereen moest het vliegtuig uit en de brandweer gebruikte een speciale methode om de batterij te blussen (li-ion batterijen zijn niet makkelijk te blussen). Het resultaat was een compleet zwartgeblakerde en onherkenbare telefoon, volgens de passagier van wie deze was ging het om een Samsung Galaxy A21.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z — Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021

Niet bekend

Het liep grotendeels met een sisser af: de Samsung die vlam vatte in het vliegtuig zorgde niet voor gewonden of verstoring van de services op het vliegveld in Seattle. Qua schade lijkt dit te zijn waar de Galaxy Note 7 ook last van had. Er is niet veel te melden over brandgevaar rondom de A21 behalve dit incident: laten we hopen dat Samsung niet een nieuwe batterij-gate aan hun broek krijgt. (via Seattle Times)