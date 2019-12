Flexibel scherm repareren is peperduur (behalve bij de Razr)

Flexibele schermen repareren kost je klauwen met geld, behalve als het om de Motorola Razr gaat.

De populaire Motorola Razr is dan wel een peperduur toestel maar het doet een hoop nieuwe dingen. Nou ja, de klaptelefoon is natuurlijk al hartstikke oud, maar nog niet eerder zagen we er eentje met een flexibel scherm. Je zou zeggen dat het bijzondere display dan ook ontzettend lastig te repareren is, maar dat valt behoorlijk mee. Dat kun je niet stellen voor alle andere flexibele schermen op de markt.

PhoneArena zocht uit hoe duur het zou zijn om (flexibele) schermen te repareren. En laten we wel wezen, als we het imago van opvouwbare toestellen mogen geloven, is de kans groot dat je een keer verslagen naar een repair shop moet gaan. Ook gewone smartphones zijn natuurlijk vatbaar voor schade en dat loopt altijd flink op in de kosten.

Het zal je daarom verbazen dat de Razr repareren goedkoper is dan het fixen van een Apple iPhone 11 Pro Max en XS Max. Voor die eerste zou je in de Verenigde Staten zo’n $299 betalen, wat neerkomt op 20% van de aanschafprijs. Voor een iPhone Pro Max reparatie betaal je $329, ofwel ruim 31% van de aanschafprijs (van het goedkoopste model).

Nu is Samsung met $279 voor het scherm van de Galaxy Note 10+ net als altijd een stuk goedkoper dan Apple. Die vuistregel vervalt daarentegen wel als je onvermijdelijk je Galaxy Fold moet wegbrengen.

Dan ben je als nieuwe klant behoorlijk benadeeld. Het kost je zo’n $599 om het fragiele hoofdscherm te laten vervangen. Het moet wel gezegd worden dat als je het toestel voor 31 december hebt aangeschaft, dan krijg je van Samsung een fikse korting op de eerste reparatie. Voor $149 wordt het scherm dan vervangen.

Het duurst ben je op het moment uit met de Huawei Mate X. Gelukkig is dat toestel niet internationaal uit, want voor een reparatieprijs van omgerekend $1,010 ofwel ruim 42% van de aanschafprijs (via AndroidAuthority) én zonder Google Services kom je behoorlijk bedrogen uit als je het toestel laat vallen.

Kortom, het lijkt erop dat Razr een ontzettend schappelijk geprijsd toestel heeft gemaakt als je de reparatie van het scherm meerekent. De reparatie van het flexibele scherm kost – afhankelijk van je merk smartphone – misschien zelfs minder dan dat van een regulier scherm. Nu nog iFixit eroverheen laten gaan, dan weten we of het misschien zelfs zelf te doen valt?