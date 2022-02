Flightrader24 crasht door oorlog!

Flightrader24

Rusland valt Oekraïne aan en iedereen gaat de vliegtuigen die boven het land vliegen checken. Flightrader24 heeft het daarom druk.

Het zat er al een beetje aan te komen: Rusland valt Oekraïne aan. Dit zal zeker ook voor ons gevolgen hebben, denk aan je digitale munten of de prijs van benzine aan de pomp. Wat we ook doen is massaal naar Flightrader24 gaan, om te kijken met welke vliegtuigen Rusland aanvallen uitvoert.

Flightrader24 druk bezocht

Het lijkt op ramproerisme. Het is afschuwelijk, maar toch wil je het wel zien. Flightrader24 is een website waarmee je live vliegtuigen kan volgen. Normaal gesproken al leuk om te bekijken, maar nu wordt de website nog meer bezocht. Sterker nog, op sommige momenten kon de site de drukte niet aan. Het lag er dan ook verschillende keren uit.

De website is een populaire tracker. En dan met name voor commerciële vluchten, repatriëringsvluchten en vrachtvluchten. Maar in sommige gevallen ook militaire vluchten. Flightradar24 heeft namelijk wat lijkt op een militair vaartuig, een Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk van de Amerikaanse luchtmacht, gevolgd.

Flightrader24

Flightrader24 heeft het door al deze interesse enorm druk. Het bedrijf heeft te maken met tien tot twintig keer zoveel bezoekers als normaal. Dit laat het bedrijf weten aan ZDNet.

Niet te bereiken

Op sommige momenten lag de site er dus uit. Bezoekers kregen de melding dat de site niet bereikbaar was. Het bedrijf meldt zelf: “Vanwege de extreem zware belasting kunnen sommige gebruikers traagheid of tijdelijke verbindingsproblemen ervaren bij het openen van Flightradar24”. Nu zijn ze hard bezig om de capaciteit te verhogen.

Op dit moment zijn natuurlijk civiele vluchten in het land beperkt en is het luchtruim gesloten. De European Union Aviation Safety Agency (EASA) heeft het luchtruim van Oekraïne nu als actief conflictgebied aangemerkt.