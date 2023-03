FLIR One Edge Pro: infraroodcamera voor op je smartphone

Op dit moment is er slechts een handjevol smartphones dat infrarood fotografie ondersteunt. Ben je verknocht aan je smartphone, maar wil je toch een infraroodcamera? Dan is de FLIR One Edge Pro een goede optie.

Waarom wil je een infraroodcamera?

Een infraroodcamera neemt de infraroodstraling waar. Infraroodstraling is warmtestraling. Wij kunnen als mensen infraroodstraling niet zien, maar wel voelen in de vorm van warmte.

Met een infraroodcamera kan je bijvoorbeeld precies zien of een kopje koffie warm is of koud. Of de pan met frituurolie al op temperatuur is. Of een geparkeerde auto er al lang staat, of nog maar kort. Ook kan je vlak na zonsopkomst als er een koude nacht is geweest, precies zien waar in een huis de warmtelekken zitten.

Je kan met een infraroodcamera ook de voetsporen zien van iemand die enkele seconden geleden voorbij is gelopen. En heeft je poes of hond de vervelende gewoonte er ’s nachts vandoor te gaan, dan kan je deze makkelijk ontdekken in het donker dankzij een infrarood tekening. Technici ontdekken warmtelekken dankzij een infraroodcamera.

Kortom: de kans is best wel groot, dat je een FLIR One Edge Pro of andere infraroodcamera berehandig gaat vinden.

De FLIR One Edge Pro infraroodcamera bevestigd aan een telefoon. Bron FLIR

FLIR One Edge Pro, verwisselbare infraroodcamera

Op dit moment is er maar een telefoon in Nederland te koop met een ingebouwde infraroodcamera: de Cat S62 Pro. Hoewel deze telefoon, naast een infraroodcamera, ook nog eens onverwoestbaar is, zal het design (met de wat achterblijvende hardwareprestaties) misschien niet iedereen aanspreken. Dan is de beste oplossing er een losse infraroodcamera bij te kopen. Dit heeft als aanvullend voordeel dat je deze op iedere telefoon kan gebruiken. Ook als je overstapt op een nieuwe telefoon kan je alsnog gebruikmaken van je gekochte infraroodcamera.

In deze review bespreken we de FLIR One Edge Pro infraroodcamera die je in de USB-poort van je telefoon kan opladen. Deze infraroodcamera is van FLIR, hetzelfde merk als de leverancier van de infraroodcamera van de Cat 62 Pro. Wat dat betreft zijn de technische prestaties dus in grote lijnen vergelijkbaar.

Verbinding via WiFi

Anders dan de meeste infraroodcamera’s, kan je de FLIR One Edge Pro alleen via wifi beelden naar de telefoon laten sturen. Dat is vreemd, omdat het voor de hand ligt om met dezelfde USB-kabel waarmee je de camera kan opladen, ook data heen en weer te laten sturen. Deze voor de hand liggende ontwerperskeuze hebben de meeste andere fabrikanten wel gemaakt.

De camera is een slanke en dunne module, iets onder de 15 cm lang en ongeveer 4 cm breed. De module heeft de vorm van een C, met een bovenste arm waarmee deze vast te klemmen is aan je telefoon. Het systeem werkt zowel met Android als iPhone toestellen, en hiermee dus vermoedelijk bij alle smartphones die wifi en de FLIR app ondersteunen.

Camera werkt anderhalf uur op inwendige batterij

De camera is op elke willekeurige plaats te bevestigen, ook op enige afstand van de telefoon. Dat maakt het mogelijk om een warm voorwerp op afstand waar te nemen.

Omdat de compacte camera los is te halen, kan je deze gebruiken op plaatsen waar een smartphone niet te gebruiken is. Handig bij inspecties. De camera werkt anderhalf uur op de inwendige accu, langer als deze voorzien wordt van een externe powerbank. De camera is in een uur op te laden.

Vergeleken met een optische camera, een lage resolutie

Een indraroodcamera is minder scherp dan we, verwend als we zijn, gewend zijn met optische camera’s. Zo is dit FLIR One Edge Pro model uitgerust met een maximale resolutie van 160 × 120 pixels. Wil je er een infrarood video mee opnemen? Dan is deze beperkt tot 9 frames per seconde. Wat te wijten is aan restricties van de Amerikaanse overheid voor export.

Er zij twee temperatuurbanden waarin de temperatuur gemeten kan worden: van -20 tot 120 en van 0 tot 650 graden Celsius. Hiertussen kan je met de hand schakelen. Zie je bijvoorbeeld dat de temperatuur op 120 graden blijft hangen terwijl je zeker weet dat die gasvlam heter is, dan kan je vrij gemakkelijk naar de hoge temperatuur stand schakelen en natuurlijk andersom.

Niet heel indrukwekkend dus. Wil je echt een professionele warmtecamera? Dan betaal je meer, maar deze zijn dan leverbaar tot resoluties tot 1024 x 768 en een temperatuurbereik van -40 tot 2000 graden. Dit vlaggenschipmodel, de FLIR T1020, kost zoveel als een middenklasse auto.

FLIR One Edge Pro, verstandige aankoop?

In principe kan deze camera hetzelfde als de FLIR Lepton 3.5 sensor die in de Cat 62a Pro ingebouwd is. Wil je puur en alleen een smartphone met een infraroodcamera? Dan is het slimmer om deze smartphone te kopen. Je krijgt dan ook een zeer robuust model, dit voor ongeveer dezelfde prijs van €650.



Deze camera is vooral handig voor inspecties of andere toepassingen waar je met een smartphone niet kan komen. Je kan deze IR-camera ergens aan bevestigen en deze toont dan infraroodbeelden. De prijs is nogal hoog vergeleken met de beperkte functionaliteit die je er voor terugkrijgt. Wil je een goede infraroodcamera en maakt de prijs je niet zoveel uit? Dan kan je de aanschaf overwegen. Deze FLIR One Edge Pro kan in de techniek handig zijn.