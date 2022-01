Flitsmeister automatisch starten op Android doe je zo

Scheelt weer een handeling. Want je bent liever lui dan moe. Snappen we.

Het is een soort automatisch trekje. Bij mij in elk geval. Ik stap in de auto, start Android Auto op met Google Maps op het scherm van mijn auto en Flitsmeister op het scherm van mijn smartphone. Zelfs voor de meest korte ritjes van slechts enkele minuten rijden start ik Flitsmeister op. Het geeft een vorm van zekerheid. En, even afkloppen, al zeven jaar heb ik vele tienduizenden kilometers zonder een boete gereden.

Maar als je echt liever lui dan moe bent is dit een heel handig trucje, gewoon toepasbaar via de Flitsmeister app. Namelijk het automatisch opstarten van de app! Dat kan op twee manieren. En je kan ze ook allebei tegelijk gebruiken. De eerste mogelijkheid is Flitsmeister automatisch laten opstarten als de telefoon verbonden is via Bluetooth met een apparaat. In dit geval je auto. De tweede mogelijkheid is dat je Android smartphone automatisch Flitsmeister opstart als er een beweging geconstateerd wordt. Instellen werkt als volgt:

Open Flitsmeister op je Android smartphone

Klik op het tandwieltje (Instellingen)

Klik op Automatisch starten en stoppen

Klik op Start bij bluetoothverbinding

Klk op start op basis van beweging en volg ook deze stappen.

En voila. Elke keer als jij in je auto stapt zal Flitsmeister automatisch opgestart worden. Scheelt weer een handeling! Extra tip. Zorg dat elke vorm van batterijbesparing niet werkt in combinatie met Flitsmeister. Dan weet je zeker dat het honderd procent goed werkt.