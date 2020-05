Verdien voortaan zelf geld met Flitsmeister Pickup pakketdienst

Met de Flitsmeister Pickup pakketdienst kun je een pakket voor een winkelier bezorgen, als dat op je route ligt. Als bezorger voor de service kun je een ‘nutteloos’ autoritje wat geld laten opleveren.

Flitsmeister blijkt van alle markten thuis. De flits-app geeft gebruikers traditiegetrouw natuurlijk informatie over flitsers. Maar naast de parkeer-functie en een eigen gadget, komt het Nederlandse bedrijf wederom met iets nieuws. Gebruikers kunnen voortaan geld verdienen met Flitsmeister door pakketjes af te leveren. Zo gaat dat in z’n werk.

Flitsmeister Pickup

Flitsmeister introduceert nu vroegtijdig Flitsmeister Pickup, zo meldt het AD. Het plan was om dat pas later dit jaar te doen, maar volgens de CEO van het bedrijf was de tijd rijp. En dat is niet gek; Flitsmeister heeft een gigantisch netwerk aan gebruikers die heel Nederland door rijden.

Tarief

Winkeliers kunnen via de voormalige flits-app een pakket aanmelden. Vervolgens stuurt Flitsmeister een SMS naar gebruikers van de app die richting het bezorgadres gaan. De bezorger kan een pakket dan bij de winkel afhalen en naar het bezorgadres brengen. Daarvoor krijg je een vast bedrag. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Uber, waar chauffeurs als het ware tegen elkaar opbieden.

Flitsmeister Pickup betaalt afhankelijk van de afstand van de bezorging. Een route tot 10 kilometer levert je €5 op, 10-20 kilometer betaalt €7,50 en 20 tot het maximum van 30 kilometer geeft de koerier recht op €10. De koerier stuurt na aankomst een Tikkie naar de winkelier om het bedrag te innen. Later wil Flitsmeister ook verzekeringen en geautomatiseerde ontvangstbevestigingen introduceren. Oh, en de service is nog niet geïntegreerd in de app. Dat komt ook nog.

Daarmee is de dienst naar eigen zeggen niet per se goedkoper dan andere bezorgdiensten. Maar zoals de CEO tegen het AD zegt, brengt Pickup een ander voordeel met zich mee. Een pakketje kan binnen een uur al bij de ontvanger liggen omdat het bezorgadres waarschijnlijk toch al op de route van de koerier ligt.

Kortom, het kan zomaar voorkomen dat je bij je schoonmoeder op de koffie gaat, maar op de heenweg even snel een pakketje afhaalt en aflevert. De ontvanger blij met de razendsnelle bezorging, jij blij omdat je de benzine zojuist terugverdiend hebt.

Veel interesse

Het medium meldt dat er veel interesse is voor Flitsmeister Pickup. Er zouden zich al 10.000 gebruikers gemeld hebben als chauffeur. Zo’n 250 winkel hebben daarnaast al interesse getoond. Vanaf juni wil Flitsmeister officieel met de bezorgdienst gaan beginnen.