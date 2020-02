Foldable beatdown: Samsung Galaxy Z Flip vs. Moto Razr

De pionier krijgt er behoorlijk van langs door de nieuwkomer.





Het era van opvouwbare smartphones is aangebroken met de Samsung Galaxy Z Flip en Motorola Razr. Wat krijg je voor je geld en welke van die twee peperdure smartphones is daadwerkelijk de moeite waard. Kortom, Galaxy Z Flip vs. Moto Razr; welke is beter?

Het moge duidelijk zijn dat we hier twee zeer vergelijkbare toestellen in handen hebben. De Galaxy Z Flip en Moto Razr mikken allebei een beetje op de nostalgie-factor met een vouwbare smartphone die je dubbel klapt. Het concept is ontzettend logisch; de helft van de grootte van een gewone smartphone, maar uitgeklapt met een net zo groot display.

Naast het concept en de prijs houdt het daarentegen wel op met de gelijkenis. De Galaxy Z Flip is ongeveer 100 euro goedkoper, maar wint eigenlijk in iedere categorie. Het toestel van Samsung heeft een veel groter display dan die van Motorola, bevat veel meer pixels en heeft ongeveer 12% meer scherm in verhouding tot de body. Overigens zijn de stevige bezels meer een designkeuze van Motorola, naar verluidt om het display te beschermen.

Wat betreft hardware is de Galaxy Z Flip tevens superieur. Je krijgt twee keer zoveel opslagruimte, 2GB meer RAM en een veel snellere processor (Snapdragon 855+ vs Snapdragon 710). Ook bevat de vouwbare smartphone van Samsung een batterij met bijna 1000mAh meer capaciteit. Wel levert Samsung een groter display dus het zou alsnog kunnen zijn dat de accu’s even snel leeg gaan.

Motorola wint wat mij betreft wel in een andere belangrijke categorie: cover display. Aan de buitenkant van beide toestellen is een extra display geplaatst. De schermpjes dienen als view-finder voor het maken van selfies, maar ook voor het tonen van notificaties. Beide extra displays zijn daarbij niet ‘volwaardig’ in de zin dat ze alles kunnen. Maar voor extra’s biedt Motorola wel een aanzienlijk groter scherm.

Tot slot is de Samsung vouwbare smartphone een stuk dikker dan die van Motorola (in beide toestanden) al is de Galaxy Z Flip, ondanks het veel grotere display, toch minder lang (in beide toestanden). Dit komt omdat de Razr natuurlijk een gigantische kin met vingerafdrukscanner hanteert.

Hoe dan ook, voor anderhalf duizend euro heb je vrij weinig keuze in de opvouwbare smartphonemarkt, maar Samsung biedt hier zonder twijfel de betere optie aan. Dat neemt niet weg dat het retro design van Motorola ook een reden kan zijn om het toestel aan te schaffen. En uiteindelijk moeten we nog maar zien hoezeer de scharnieren en displays van de twee toestellen het volhouden. Die van de Razr maakt nu al een behoorlijk zorgwekkend geluid (als is het toestel ook uitzonderlijk goedkoop te repareren).

Specificaties Samsung Galaxy Z Flip Motorola Razr Display en resolutie 6.7-inch dynamic AMOLED 6.2-inch P-OLED Resolutie 1080 x 2636 pixels (82.5% screen-to-body ratio) 876 x 2142 pixels (70.2% screen-to-body ratio) Pixels per inch 425 ppi 373 ppi Cover display 1.1-inch Super AMOLED (112 x 300 pixels) 2.7-inch (600 x 800 pixels) Processor Snapdragon 855+ Snapdragon 710 Werkgeheugen 8GB RAM 6GB RAM Opslagruimte 256GB (niet uitbreidbaar) 128GB (niet uitbreidbaar) Cameraresolutie (achter) Triple 12 MP Dual16 MP Cameraresolutie (selfie) 10 MP 5 MP SIM Nano-SIM/eSIM eSIM Batterij 3300 mAh 2510 mAh Snelladen (Wattage) 15W 15W Draadloos oplaadbaar Ja Nee 3.5mm headphone jack Nee Nee Vingerafdrukscanner Ja, side mounted Ja, voorkant Dimensies gevouwen (lengte, breedte, dikte) 87,4 x 73,6 x 17,3 mm 94 x 72 x 14 mm Dimensies opengevouwen (lengte, breedte, dikte) 167,3 x 73,6 x 7,2 mm 172 x 72 x 6,9 mm Gewicht 183 gram 205 gram Waterdicht Spatwaterdicht Spatwaterdicht Adviesprijs (vanaf) €1500,- €1599,-

