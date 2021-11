FOMO voor Bitcoin is nog ver te zoeken

Komt die verwachte FOMO nog voor het einde van dit jaar bij Bitcoin of zijn de ogen gericht op 2022?

In het verleden was het een gekkenhuis. We hebben het dan over de koers van Bitcoin toen er een nieuwe All Time High (ATH) werd bereikt. De bekendste cryptocurrency ter wereld denderde toen naar nieuwe koershoogten. Zodra mensen te horen kregen dat Bitcoin een nieuwe koershoogte had bereikt wilde iedereen opeens instappen. En daardoor schoot de koers als een raket naar boven. Die FOMO is bij Bitcoin nu absoluut niet te bespeuren.

Bitcoin ging eerder deze week weer naar een nieuwe ATH. Het was een kleine ontwikkeling met een koerswaarde van 66.974 dollar op Coindesk. De koers blijft al een tijdje in dit gebied hangen. Met op het moment van schrijven weer een dipje van enkele procenten. Kortom, Bitcoin lijkt nog rustig aan te doen. Stilte voor de storm of de appel is nog niet rijp. Niemand die het weet.

In de praktijk betekent dit dat er maar weinig mensen zijn die bij de koffiecorner het vandaag de dag over Bitcoin hebben. Misschien omdat er al aan gewend zijn geraakt. Maar reken maar dat áls de koers weer hard zou stijgen, diezelfde collega het er bij zijn eerstvolgende cappuccino erover zal hebben. Kort samengevat. FOMO en Bitcoin, nee op dit moment absoluut niet.