Ford bouwt de stoerste racesim ooit

Deze nieuwe racesim van Ford wil je toch ook hebben. Als het past tenminste, want dit zet je niet zomaar in je hobbykamer.

Simulatoren heb je in alle soorten en maten. Sinds Covid zijn ze nog relevanter dan ooit geworden. Als het ergens lekker uurtjes slijten is, dan is het wel met een sim. Zeker nu er weer een lockdown is ingegaan kan het geen kwaad om je vermaak te zoeken in een simulator.

Ford heeft zelf de bloemetjes buiten gezet met de nieuwe Team Fordzilla P1 racesim. Helaas pindakaas, dit is een one-off en kun je dus niet zomaar in de winkel kopen. De simulator is zo groot als een auto. Je neemt plaats in het interieur. Daar zet je de HP Reverb G2 bril vervolgens op voor een afgesloten virtual reality ervaring binnen de simulatie. Het geluid komt vanuit de speakers in het interieur om je heen. En er is natuurlijk een stuur en pedalen om te kunnen racen.

Er is een scherm aangesloten zodat omstanders kunnen meekijken wat jij ziet. Ook zijn er camera’s gericht op de pedalen en op het stuur, zodat jouw bewegingen eveneens te volgen zijn. Heel tof allemaal.

Natuurlijk cool dat Ford deze racesim heeft gebouwd, maar met welk doel is nog niet duidelijk. Voor zover bekend blijft dit bij een one-off en wil de autofabrikant even de spierballen laten zien. Dat is gelukt hoor, Ford.