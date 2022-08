Ford en Next Level Racing lanceren bizarre cockpit

Dit is nog eens racen! Vanuit je eigen cockpit, met dit product van Ford en Next Level Racing.

Ford en het e-sportteam Team Fordzilla brengen samen met Next Level Racing twee nieuwe producten uit, de GTElite-cockpit en de ES1 Seat in Ford GT Edition.

De producten zijn los van elkaar verkrijgbaar. Het blauwe frame van de cockpit is voorzien van gelaserde Ford-emblemen en biedt aanpasmogelijkheden voor een comfortabele rijervaring. De stoel is uitgerust met blauwe gordels van Team Fordzilla, een antislipvloermat met daarop de merken Ford GT en Team Fordzilla, en het logo van Ford GT in reliëf op de hoofdsteun.

De cockpit is speciaal ontwikkeld voor simracing. De stoel is geschikt voor gebruikers met een taille tot en met 107 cm en is sterk genoeg om een gewicht te dragen van maximaal 250 kg.

De GTElite Ford GT Edition-cockpit is compatibel met alle bekende merken voor stuurtjes, pedalen en schakelpeddels. De ES1 Seat in Ford GT Edition kan worden gebruikt in elke cockpit die zijdelings gemonteerde stoelen ondersteunt.

De GTElite Ford GT Edition-cockpit en ES1 Seat in Ford GT Edition zijn op Gamescom te zien. De producten zijn vanaf half oktober 2022 te koop via Next Level Racing.