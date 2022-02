Ford laat jou je eigen onderdelen printen

Je auto helemaal compleet maken doe je zelf, maar wel met onderdelen die Ford voor je aanlevert. Je moet ze alleen zelf nog even printen!

Kosten besparen kan op vele manieren. Ford moest op vele manieren kosten besparen bij het ontwerpen van de Maverick. Deze gloednieuwe pickup-truck is de benjamin van de Amerikaanse Ford line-up en kost alles vanaf slechts 19.995 dollar. Weinig voor een pickup-truck, maar zoals gezegd: dat bereik je niet zo maar. Eén van de besparingen is bijvoorbeeld iets simpels als het ontbreken van bekerhouders achterin. Valt mee te leven, toch?

Oplossing

Bovendien kun je voor extra kosten die bekerhouder nog wel ontvangen. Dat werkt via het FITS-systeem. Dat staat voor Ford Integrated Tether System. In de Maverick ga je op verschillende plekken een bepaald soort ankerpunt vinden waar je iets in kan vastmaken. Wat dat is varieert voor wat je wil, zoals gezegd kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je achterin twee bekerhouders creëert.

Ook heeft Ford een paart FITS-ankerpunten in opbergvakken weggewerkt. Zo kun je, zoals onderstaand, een papier- of prullenbakje in de auto verwerken. Mocht je de extra ruimte toch weer nodig hebben, dan even geen papierbakje. Vrijheid en blijheid.

Ford onderdelen zelf printen

Maar het wordt nog veel leuker dan wat accessoires die je in en uit je Maverick kunt halen. Ford heeft namelijk ook een paar accessoires – zoals dit papierbakje en de bekerhouder – die ze niet los verkopen. Wat ze wel doen, is de CAD-data openbaar maken. Wat betekent dat Ford de onderdelen ontwerpt en jij ze moet printen. Handig als je toevallig een 3D-printer hebt, want dat scheelt waarschijnlijk net even wat geld. Helemaal als je bijvoorbeeld via je werk kunt 3D-printen.

Verzin iets leuks

Ford levert dus de onderdelen voor je kant en klaar of om zelf te printen. Maar de geprinte onderdelen zijn meer een voorbeeld voor wat het FITS-systeem kan doen. Ford daagt je uit om iets leuks te verzinnen waarvoor deze FITS-ankerpunten handig kunnen zijn. Wederom: die vrijheid heb je zelf. Wat zou jij graag achterin je Ford willen printen?