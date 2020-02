Ford’s elektrische step niet welkom in Nederland

De autofabrikant brengt zijn elektrische scooters naar Europa. Hier in Nederland ga je ze echter niet zien.





Zolang we in Nederland nog borduren op verouderde wetgeving gaan diverse nieuwe concepten aan onze neus voorbij. Ford heeft bekendgemaakt Spin naar Europa te brengen. Spin is een bedrijf, overgenomen door Ford in 2018, en maakt elektrische steps om te delen.

Het concept is vooralsnog alleen actief in de Verenigde Staten. Spin maakt straks de oversteek naar Europa, zo is bekend geworden. Het bedrijf rolt uit in Duitsland, waar elektrische steps wél zijn toegestaan. Je kunt de deelscooters vanaf deze lente in Keulen vinden.

Ford heeft met Step de ambitie om ook andere Europese landen het concept uit te brengen. Zolang de wet niet gewijzigd wordt krijgen we dit niet in Nederland te zien. Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn dit soort vervoersmiddelen niet toegestaan. Er zou tevens een aanvraag lopen in Frankrijk om de Step in het land van croissants en stokbrood te introduceren.