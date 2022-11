Form Smart Swim Goggles, bril en zwemcoach

Voor de meer dan 150.000 sportzwemmers in Nederland, is er nu eindelijk een handig gadget, Form Smart Swim Goggles, waarmee zij direct feedback krijgen.

Form Smart Swim Goggles, een welkome oplossing voor hét zwemmersprobleem

Zwemmers hebben een uniek probleem, dat andere sporters niet hebben. Ze bewegen hun hele lichaam in water, waardoor het lastig is om gadgets te bedienen of af te lezen. Zeker als je bezig bent met een bepaalde oefening als schoolslag, of crawlen, of een persoonlijk record probeert te verbreken, kan je geen afleiding gebruiken door bijvoorbeeld op een smartwatch op je pols te kijken.

Eigenlijk is er maar een goede plek voor een gadget dat dit soort informatie geeft. Een bril. Dit is de meest logische plaats voor een zwemmer om trainingsinformatie te krijgen. Immers, een zwembril dragen de meeste zwemmers toch al. Enter de Form Smart Swim Goggles (€240).

Wat kan je met de Form Smart Swim Goggles?

Je kan de Form Smart Swim Goggles het beste zien als een soort elektronische zweminstructeur. Je kan, met een abonnement, uit meer dan 1000 verschillende trainingsprogramma’s kiezen, afhankelijk van wat je wilt trainen, je techniek, je uithoudingsvermogen of je snelheid. En dat is nog niet alles. Zo kan je ook kiezen in wat voor omgeving je zwemt, in open water, in een wedstrijdzwembad of in een privézwembad.

Met de in een smartwatch ingebouwde gps-functie, kan je ook vaststellen of je al de bedoelde afstand hebt afgelegd. De slimme bril kan hiervoor data uitwisselen met een smartwatch of met een app op je telefoon. Of met andere gebruikers, want er zit heel platform achter. Zwem je in open water? Dan is de data-uitwisseling tussen de Form Smart Swim Goggles bril en je smartwatch, een waardevolle feature.

Andere voordelen zijn de lange batterijduur van 16 uur en de garantie van twee jaar. Het eerste jaar is een abonnement op de bijbehorende software gratis. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend verlengd en betaal je € 16 per maand.

Kopen of niet kopen?

Het moge duidelijk zijn, met een stevige prijs van € 240 en abonnementskosten van € 16 per maand na het eerste jaar, is deze Form Smart Swim Goggles zwembril niet voor mensen die op een houtje moeten bijten. Als je een serieuze zwemsporter bent die intensief traint, en er ook naar streeft om een sterke prestatie neer te zetten en je te ontwikkelen als wedstrijdzwemmer, dan is dit een interessante gadget die een flinke steun in de rug betekent als je aan het zwemmen bent. Zwem je meer recreatief? Dan is deze bril nogal prijzige overkill.