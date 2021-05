Formule 1 kijken zonder Ziggo wordt een drama - Apparata

Het lijkt erop dat je de krochten van het internet moet gaan opzoeken in 2022, omdat Formule 1 op Ziggo verdwijnt en alternatieven schaars zijn.

We hadden het de afgelopen negen jaar prima voor elkaar. Ziggo is er al die tijd verantwoordelijk voor geweest om Formule 1 aan te bieden. Via televisie en later ook via internet. Maar dat gaat in 2022 veranderen. Het bedrijf heeft laten weten niet de rechten te hebben. We voorspellen een dramatische terugval in het aantal F1-kijkers in Nederland als er geen goede alternatieven zijn.

Formule 1 zonder Ziggo

Want noem maar eens een goed alternatief. F1 TV natuurlijk, maar ook dat verdwijnt volgend jaar omdat Ziggo in 2022 niet langer de rechten heeft. F1 TV is namelijk alleen beschikbaar in landen waar je via een Nederlandse aanbieder naar de Formule 1 kunt kijken.

Noem maar eens een goed alternatief, zonder uit te komen op illegale streams. Zoals omschreven op Autoblog, kunnen we straks tegen betaling mogelijk terecht bij een betaalplatform van Nordic Entertainment Group (NENT). Maar dat platform is verre van ideaal door onder andere reclame en hoge abonnementskosten.

Nederlanders zijn Nederlanders en dat betekent twee dingen. Het moet gemakkelijk zijn én het moet betaalbaar zijn. Als deze twee dingen niet gebeuren in 2022 zie ik het somber in. Aan de ene kant zal een groep afhaken, omdat ze er niet zoveel moeite voor doen. Aan de andere kant zal er een grote groep kijkers zijn die via illegale livestreams naar de Formule 1 gaan kijken. Althans, dat is mijn verwachting. En dat is toch erg ongemakkelijk. Als we volgend jaar, anno 2022, op zo’n omslachtige manier naar deze toffe sport moeten gaan kijken.