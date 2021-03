Formule 1 maakt officieel de stap naar Rocket League - Apparata

Er komen nieuwe voertuigen naar Rocket League, onder andere van de Formule 1. Dat is een leuke ontwikkeling!

Rocket League is al jaren verkrijgbaar. Door middel van updates kunnen games nog steeds leuk zijn om te spelen. Dat zie je bijvoorbeeld ook met GTA Online, dat al sinds 2013 te spelen valt. In het geval van het derde seizoen van Rocket League kun je auto’s van de F1 en NASCAR verwachten.

Formule 1 en Rocket League

Het gaat hier om een officiële samenwerking met de genoemde partijen. De Formule 1 is al een tijdje bezig om de aandacht te vergroten. Door op steeds meer plekken op te duiken zullen mensen ook in de verleiding komen om naar de races te gaan kijken. Het nieuwe seizoen van de Formule 1 is dit weekend van start gegaan, met de race op zondag.

Maar terug naar Rocket League en de combinatie met Formule 1. Het derde seizoen begint op 7 april. De F1 en NASCAR auto’s kun je in mei verwachten. De DFH Stadium arena heeft een kleine upgrade gekregen zodat de nieuwe auto’s zich er thuis zullen gaan voelen. Vanuit Rocket League zelf is er ook een nieuwe auto genaamd de Tyranno. Deze auto kun je bemachtigen met een seizoenpas voor het aankomende nieuwe seizoen van de populaire online game.