Komen jouw volgende oordopjes uit de Formule 1? [video]

Het wachten is op de oordopjes van Max Verstappen…

Vanmiddag mag Max Verstappen weer proberen om zijn tegenvallende kwalificatie recht te zetten. Uiteraard is bij Red Bull alles gefocust op het optimaliseren van de auto. Dat zal vast ook voor McLaren gelden, al heeft hun sponsor vandaag een bijzonder moment.

McLaren-sponsor presenteert Formule 1 oordopjes

Veel sponsoren kiezen voor de Formule 1 om daar technieken te testen die men later ook in massaproductie kan maken. Dit geldt ook voor het gebied van draadloze communicatie. We zien dan ook steeds meer fabrikanten van (draadloze) hoofdtelefoons etc. in de Formule 1. Een van die fabrikanten is Klipsch. Zij presenteren vandaag de Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition Earphones. Dit is natuurlijk een hele mond vol. De Klipsch T5 McLaren Formule 1 Erphones had wellicht makkelijker geweest, maar voor nu hou ik het maar even op Klipsch.

In onderstaand filmpje zie je wat je van de headphones kunt verwachten.

Het onderstaande filmpje toont hoe goed de Klipsch earphones zich houden bij extremere omstandigheden.

Verkrijgbaarheid en prijs

Wie zich met een paar Klipsch door het uiterst gevaarlijke stadsverkeer wil manouvreren kan terecht op de website van McLaren, waar de oordopjes te koop zijn vanaf zo’n 285 euro (GBP 259).

Zijn er ook Formule 1 oordopjes van Max Verstappen?

Het wachten is op het moment dat Max Verstappen naast een exclusief horloge ook exclusieve oordopjes aan zijn assortiment collectibles zal toevoegen. Dat moment kan wel eens sneller zijn dan we denken. Sinds afgelopen maart heeft Red Bull namelijk het bedrijf IRIS als nieuwe audiopartner/sponsor binnengehaald. Zij zijn met name bekend vanwege de algoritmes waarmee ze live geluiden filteren. Zo verwijderen zij vervorming door digitalisering uit het echte geluid. Zij hebben al aangekondigd met een eigen lijn te komen. Je moet dus nog even geduld hebben voor de Formule 1 oordopjes van Max Verstappen.