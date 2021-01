Fortnite brengt voetbal en je favoriete clubs naar de game - Apparata

Fortnite, een van de populairste games ooit, combineert met voetbal, een van de populairste sporten ooit, ter ere van legende Pelé.

Fortnite heeft wederom een gigantische marketingdeal binnengesleept, dit keer in de vorm van voetbalclubs. De razend populaire battle royale game lanceert een eigen toernooi omtrent voetballegende Pelé, genaamd de Pelé Cup. Spelers kunnen door de game te spelen de Pelé emote verdienen en zelfs gesigneerde t-shirts winnen.

Fortnite omarmt voetbal

Vanaf 20 januari kunnen voetbal-fans en Fortnite spelers hun twee passies combineren, zo kondigt Epic Games aan. Het nieuwe evenement introduceert de iconische voetballer met een evenzo iconische beweging; de slag in de lucht wanneer hij een goal scoorde komt in de vorm van een emote naar de game.

Die kun je tijdens de Pelé Cup verdienen. Spelers spelen gewone potjes, waarbij ze punten krijgen voor bepaalde dingen. Winnen en kills maken leveren bijvoorbeeld punten op. De beste spelers per regio krijgen de anderzijds betaalde emote, een van de onderstaande tenue’s of zelfs een gesigneerd voetbalshirt.

Daarnaast is er een tijdelijke modus in Fortnite Creative waarbij spelers daadwerkelijk kunnen ‘voetballen’. Op een speciaal voetbalveld kun je vanaf de vermelde datum in een 4v4 match spelen. Je karakter en diens pickaxe dienen daarbij als voet om de bal mee in het doel te krijgen.

Vanaf 23 januari zijn de Pele Air Punch emote en de onderstaande tenue’s tevens te koop in Fortnite’s in-game winkel.