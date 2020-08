Day After: verkijken Apple en Google zich op Fortnite? [video]

Epic Games gaat los en zet Fortnite community in.

Iedereen die de gamingwereld volgt heeft vast wel iets meegekregen van de clash die gisteravond ontstond tussen Apple en Google enerzijds en Fortnite maker Epic Games anderzijds. ‘The Day After’ blijkt er meer aan de hand dan gedacht en zijn Fortnite spelers de dupe. Wij praten je bij.

Epic Games gebruikt Fortnite als breekijzer

Inmiddels hebben Apple en Google na de ban aan Fortnite een dagvaarding op de mat liggen. Epic Games eist daarin geen financiële vergoeding. Toch is het voor beide techreuzen geen reden om opgelucht adem te halen. In tegendeel, Epic Games wil namelijk dat de rechter de monopolypositie van beide bedrijven in hun App Store en Play Store opheft. Ook wil het gaming concern van de rechter horen dat de regels over betaling in apps op de schop gaan. Dit met als uiteindelijke doel dat Epic Games hun eigen Epic Store als App Store op zowel Android- als iOS-toestellen kan laten functioneren en de betalingen buiten de platformen om kan laten plaatsvinden, zodat de gehate 30%-afdracht van de baan is. Daarmee zet Epic Games de deur open voor meer gegadigden.

Fortnite-spelers als breekijzer gebruikt

Om haar doel te bereiken heeft Epic Games, naar nu blijkt, een heel actieplan ontwikkeld. Zo roept men de Fortnite community op om via social media met de hashtag #freefortnite te klagen bij Apple en Google. De hashtag is inmiddels trending op social media en de teneur is duidelijk. Weg met het monopolie!

Een ander probleem is specifiek op iOS-spelers gericht. Zij kunnen namelijk nergens anders spelen en kunnen ook niet meer bij hun account. Uiteraard zijn zij benieuwd wat er met hun V-Bucks gaat gebeuren. Epic Games laat weten dat zij daar niets in kunnen betekenen en stuurt ook die groep door naar Apple. Overigens kunnen gebruikers die ook toegang hebben tot andere platformen wel op die platformen gamen. De progressie en V-Bucks worden dan gesynchroniseerd.

Epic Games wordt persoonlijk

Epic Games lijkt naast deze zakelijke clash met name Apple ‘persoonlijk’ te willen raken. In de dagvaarding viel al op dat er diverse toespelingen op het bekende boek ‘1984’ werden gemaakt. Inmiddels is de aap uit de mouw. In 1984 veroverde Apple de wereld met een legendarische reclame voor hun Macintosh computer. Dat zag er zo uit:

Het blijkt inmiddels dat Epic Games echt voorbereid was, want vandaag bracht Epic Games direct een eigen commercial als parodie uit. Tineteen Eighty-Fortnite. Men verwijt Apple daarin geworden te zijn waar ze in 1984 tegen vochten.

Het lijkt erop dat Fortnite de gemoederen nog wel even bezig zal houden en dat de beide techreuzen zich wel eens zouden kunnen vergissen.

Bron: Ubergizmo.com