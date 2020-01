Fortnite inkomsten droppen, maar ze mogen niet klagen

Fortnite moet behoorlijk inleveren op inkomsten, maar slecht gaat het zeker niet.





Het moge duidelijk zijn dat Fortnite nog steeds de grootste game van het moment is, maar het lijkt erop dat de populariteit van de kolossale sensatie aan het stabiliseren is.

Epic Games is een gigantische bofkont met Fortnite, want volgens SuperDataResearch harkte het Amerikaanse bedrijf in 2019 maar liefst $1.8 miljard binnen. Dat is een absurd bedrag, zeker voor een (in beginsel) gratis game.

Wel daalt de populariteit van Fortnite rustig aan een beetje. In 2018 haalde de shooter maar liefst $2.4 miljard binnen. Kortom, de omzet is met ongeveer een kwart gedaald.

Nu is dat voor veel bedrijven een behoorlijke tegenslag, maar de topmannen bij Epic Games zullen ongetwijfeld wel genoeg hebben aan een dozijn Lamborghini’s in de garage.

Wel is opvallend dat Fortnite volgens TheVerge minder spelers heeft dan eSports-fenomeen League of Legends. Minder spelers, maar de battle royale weet dat kleinere aantal spelers wel veel beter te overtuigen van het aanschaffen van in-game content.

We gaan in 2020 zien of Fortnite de bijna $2 miljard aan inkomsten kan vasthouden of dat de stabilisatie van korte duur is. De inkomsten van het spel dalen wel al een tijdje, dus het is niet heel onaannemelijk dat de piek ondertussen bereikt is. Maar ja, één nieuw The End-achtig evenement en de hype is weer terug.

Foto @EpicGames