Fortnite krijgt filmavond: deze films draaien er

Gratis films kijken doe je met Fortnite! En wat voor films. Dit kun je verwachten

Fortnite is zoveel meer dan een Battle Royale game. Terwijl het aantal Battle Royal-games als paddestoelen uit de grond komen, weten ze bij Fortnite altijd iets unieks te bieden. Dit keer is dat een Fortnite filmavond waar je films in-game kunt bekijken.

De filmavond in het spel maakt onderdeel uit van Party Royale. Films van regisseur Christopher Nolan worden getoond. Dat is geen toeval. De première van zijn nieuwste film Tenet beleefde zijn debuut in Fortnite.

Het beschikbare filmaanbod verschilt per regio. Dat heeft simpelweg te maken met de rechten. Voor Nederland kun je aanstaande vrijdag om 18:00 inschakelen op de film The Prestige in Fortnite. Andere titels die van Nolan getoond gaan worden in Fortnite zijn onder andere Batman Begins en Inception.

In het verleden heeft Fortnite meerdere bijzondere evenementen gehost. Denk aan concerten van onder andere de Amerikaanse DJ Marshmello, sneak peaks en trailers. Dit is echter de eerste keer dat je een complete film kunt bekijken in de game.

Het enige wat je moet doen is deelnemen aan een Party Royale. Vervolgens ga je vrijdag om 18:00 naar deze aangegeven plek op de kaart. Veel kijkplezier!