Fortnite krijgt internet meme Rickroll

Kost je wel 500 V-Bucks.





Als je lang genoeg meegaat op het internet dan ken je het feit Rickrollen. Je deelt een link naar het nummer Never Gonna Give You Up van Rick Astley naar een nietsvermoedende persoon. De videoclip begint met een inmiddels iconisch dansje. Dat dansje zit nu in de game Fortnite.

Om het dansje te kunnen gebruiken dien je deze eerst aan te schaffen. Het ontgrendelen kost 500 V-Bucks. Geheel in stijl kondigde Fortnite op Twitter de komst van het dansje aan met een Rickroll. In eerste instantie denk je een video over beren te kijken. Klik echter op play en je hebt meteen door dat je gefopt bent. Door de speakers klinkt Never Gonna Give You Up en diverse Fortnite-karakters doen het welbekende dansje.

Zou Rick Astley toestemming hebben gegeven voor het gebruik van zijn move? In het verleden heeft Epic Games te maken gehad met meerdere rechtszaken van artiesten die meenden dat hun unieke dansje werd gestolen in Fortnite. Je kunt de dans hieronder bekijken: