Fortnite ontwikkelaar haalt uit naar Apple: ‘ze willen totale controle’ - Apparata

Afbeelding via Joshua Hoehne

De ontwikkelaar van Fortnite en Apple staan tegenover elkaar in een rechtszaak. En het gaat er hard aan toe!

Gisteren begon de rechtszaak tussen Epic Games en Apple. Epic Games is de ontwikkelaar van onder andere Fortnite en heeft het aan de stok met Apple. Veel andere ontwikkelaars volgen de rechtszaak, want de uitspraak kan vergaande gevolgen hebben voor Apple en andere techgiganten.

Rechtzaak Fortnite vs Apple

De rechtszaak is dus gisteren gestart in het altijd zonovergoten Californië. De gehele zaak duurt drie weken en gaat over de machtspositie van Apple. Makers zijn namelijk verplicht dertig procent van hun omzet af te staan aan Apple. Het probleem hierbij is, dat je niet om de App Store heen kan. Heel veel mensen maken daar gebruik van en Apple maakt daar volgens Epic Games weer misbruik van. Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen een iPhone, een gigantische afzetmarkt dus.

Epic Games zoekt geen financiële compensatie, maar zou graag willen dat ook andere digitale winkels voor apps worden toegelaten op iOS- hardware. En natuurlijk willen zij de mogelijkheid hebben om een eigen betaalsysteem te integreren, terwijl ze wel in App Store mogen.

Reactie Apple

Tijdens de eerste dag van de rechtszaak knetterde het al tussen de twee partijen. Tim Sweeney is de directeur van Epic Games en heeft toegeven dat het bedrijf de regels heeft overtreden van de App Store. Dit deden zij door een eigen betaalsysteem te ontwikkelen, om te laten zien dat Apple ‘volledige controle’ heeft over het iOS- besturingssysteem. Hierdoor kan Apple bepaalde apps weigeren en veel macht uitoefenen. Doordat Fortnite een eigen betaalsysteem heeft ontwikkeld werd het direct door Apple de App Store uitgegooid. Tot op de dag van vandaag is Fortnite niet meer toegelaten tot de App Store.

De reactie die je wist dat zou komen: Apple zegt dat hun betaalsysteem juist bedoeld is om de App Store veilig te houden. Anders moeten gebruikers gevoelige betaalgegevens afgeven aan onbekende ontwikkelaars. Het bedrijf geeft toe dat ze een enorme markt hebben gemaakt, maar waar iedereen van profiteert. Ook Epic Games dus.

To be continued…