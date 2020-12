Fortnite Performance Mode: dit kun je er mee - Apparata

Voor de PC-gamers heeft Fortnite weer wat nieuws in vorm van Performance Mode. Wat voegt het toe aan de speelervaring?

Nou, het voegt een hoop toe als jij een dikke PC hebt. Speel je Fortnite met een wat minder indrukwekkende computer, dan kun je mogelijk niet eens gebruik maken van Performance Mode. Helaas pindakaas. Voor de groep die wél gebruik kunnen maken van deze nieuwe modus, lees vooral door!

Vanaf vandaag is de modus te vinden in de populaire Battle Royale. Met Performance Mode draait Fortnite nog lekkerder en vloeiender dan al het geval was. Je krijgt een stabiele framerate van 60 fps. Dat betekent wel dat je moet inleveren op andere aspecten. De graphics staan een tandje minder scherp in deze modus. Heb je toch liever een mooiere game en minder vloeiende beelden, dan kun je altijd weer switchen natuurlijk.

Fortnite Performance Mode in de praktijk

Epic heeft twee voorbeelden gegeven wat Performance Modus doet op twee verschillende computers. Een PC met een Intel i5-8265U @ 1.60GHz CPU, 8 GB werkgeheugen en een Intel UHD Graphics 620 videokaart deed voorheen 24 fps. Met Performance Mode kan deze computer maar liefst 61 fps draaien.

Het tweede voorbeeld is een AMD A10-5745M APU @ 2.1GH, 6GB RAM en een AMD Radeon HD 8610G. De FPS lag voorheen op 18 fps, met Performance Mode is deze computer in staat om 45 fps te draaien. Een behoorlijk verschil dus.

Het is fijn dat Epic ook aan de minder bedeelde gamers denkt. Minder krachtige computers kunnen nu Fortnite lekkerder draaien.