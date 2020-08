Toch Fortnite spelen op jouw iPhone? Zo doe je dat…

Er zijn twee addertjes onder het gras, maar daarna kan je weer Fortniten op je iPhone.

Veel liefhebbers van Fortnite waren behoorlijk geschrokken toen Apple besloot om de populaire app onverhoeds uit de App Store te smijten. Toch is er (een beetje) hoop voor gebruikers die via iOS verder willen spelen op de iPhone. Dat kan namelijk.

Fortnite spelen op de iPhone: 2 adders onder het gras

Veel spelers van Fortnite waren in rep en roer toen Apple het razend populaire spel uit de App Store gooide. Handige techneuten gingen aan de slag en inmiddels is er een manier om (voorlopig) verder te spelen met Fortnite via iOS. Er zijn echter twee addertjes onder het gras. Deze zijn de volgende:

Het werkt alleen als je een Apple device, zoals een iPhone, hebt waar Fortnite voor de blokkade al op geïnstalleerd was (of je de app zelf hebt weggegooid maakt niet uit) en

Doordat het een work-around is kost de oplossing nogal wat capaciteit. Je kunt deze work-around dus het beste uitvoeren als je WiFi hebt of anders ook niet voor je data hoeft te betalen en wanneer je minimaal 10 GB aan vrije ruimte hebt.

Als je deze voorzorgen hebt genomen kunnen we aan de slag.

Fortnite spelen op de iPhone: zo doe je dat

Wanneer je er klaar voor bent pak je de Apple-device waar Fortnite al eerder op geïnstalleerd was. Vervolgens ga je naar de App Store in iOS of iPad OS en tik je op de avatar in de rechter bovenhoek. Daarna kies je voor ‘aankopen’ en ‘mijn aankopen’. Daar zoek je naar ‘Fortnite’. Aan de rechter kant van Fortnite zie je dan een download-wolkje en daar kan je op drukken. Vervolgens zal de game installeren en kun je het download-proces voltooien. Met deze work-around lijkt de markt voor peperdure tweedehands iPhones met Fortnite-installatie wat ondermijnd te worden.

Is de relatie tussen Epic Games en Apple al verbeterd?

Nadat Apple actie neemt tegen Epic Games zijn de verhoudingen alleen maar verder verslechterd. Het feit dat Epic Games dit weekend op Fortnite een anti-Apple toernooi organiseert zal het sentiment niet verbeteren. De verwachting is dan ook dat Apple het hierboven beschreven achterdeurtje in de nabije toekomst zal dichten.

