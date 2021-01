Fortnite streamer breekt bizar wereldrecord - Apparata

Fortnite streamer TheGrefg heeft het voor elkaar gekregen om een wereldrecord op Twitch op bizarre wijze te verbreken.

Zeg je Twitch en streaming van Fortnite, dan zeg je Ninja. Logisch, want deze streamer had het wereldrecord van het meeste aantal live views in handen. Had, want het record is nu in handen van TheGrefg. Deze streamer uit Spanje, echte naam David Martínez, pakte enorm uit op zijn livestream.

Twitch streamer verbeekt met Fortnite een wereldrecord

TheGrefg wist op zijn Twitch Fortnite stream maar liefst 2 miljoen live kijkers te trekken. Ter vergelijking, het vorige record stamt uit 2018 en was met 635.000 live kijkers in handen van Ninja. De reden waarom zoveel mensen keken naar de stream had te maken met het feit dat TheGrefg zijn eigen skin onthulde binnen de Icon Series in Fortnite.

Fortnite is nog altijd een genadeloos populaire game. Net als Call of Duty: Warzone kijken elke dag miljoenen mensen naar streamers die een sessie streamen op websites als Twitch en YouTube. Mede aan de hand van donaties en sponsorschappen weten succesvolle streamers er nog een aardige boterham mee te verdienen ook. Een win-win situatie voor hen. Lekker gamen en ondertussen er nog serieuze salarissen binnenharken. (via The Verge)