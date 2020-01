Fortnite vindt creatieve manier om meer dansjes te stelen

Tot dusver kon Epic Games ongestraft met stelen wegkomen, maar nu hebben ze een legitieme manier gevonden om dansjes te werven.





Epic Games’ culturele shooter-hit Fortnite mag dan wel door een belachelijke hoeveelheid spelers gespeeld worden, maar dat wil niet zeggen dat het Amerikaanse miljardenbedrijf naar lieve lust anderen mag kopiëren. Dat hebben ze tot dusver wel regelmatig gedaan en nu heeft Epic een manier gevonden om legaal dansjes te stelen zonder dat daar rechtszaken aan te pas hoeven te komen.

Fortnite heeft een lange geschiedenis van het jojo’en met copyright rechten. Zo sleepten een rapper, een acteur, een muzikant en een kneusje de gigant al voor de rechter vanwege het ‘stelen’ van hun dansjes. Maar nu de grote pop-cultuur-pasjes allemaal in de game verwerkt lijken te zijn, moet de game maker op andere manieren inspiratie zien te verkrijgen.

Dat doen ze onder andere met het Emote Royale event dat dit weekend van start ging. Fans kunnen via het nu ook in de V.S. verbannen sociale medium TikTok een filmpje van een dansje posten met de hashtag #EmoteRoyaleContest.

De maker kiest vervolgens tot en met 24 januari leuke dansjes uit en digitaliseert ze. Heel erg leuk voor iemand om daadwerkelijk in de game te zitten. Naast de eer krijgen dansers ook 25.000 V-Bucks en een Fortnite VIP giveaway-pakket.

Het is wel ironisch dat één van de eisen voor het in aanmerking komen van de vereeuwiging het plaatsen van louter originele content is. Daar had Epic Games tot dusver namelijk geen boodschap aan.

Foto @EpicGames

Lees ook: Bekendste Fortnite-pro nu in-game te spelen