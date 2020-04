Fortnite zakt door de mand, gaat met Google Play in zee

Fortnite komt naar Android via de Google Play Store. En dat vindt Epic Games ongetwijfeld een beetje pijnlijk.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de populariteit van Fortnite een beetje op is. Momenteel speelt iedereen Call of Duty: Warzone terwijl de volgende eSports-sentatie alweer op de loer ligt. Niet gek dus, dat Fortnite-maker Epic Games terug komt op hun woord. Het Amerikaanse bedrijf gaat toch in zee met de Google Play Store voor de Android-versie van de game. Dit nadat ze eerst juist ontzettend veel kritiek op Google’s virtuele winkel hadden.

Fortnite niet in Google Play Store

Epic Games besloot rond de release van Fortnite voor Android om de game niet in de Google Play Store uit te brengen. Dit omdat de zoekgigant volgens de game-maker te veel geld vroeg om in de Store te mogen staan; 30% om precies te zijn. Eind vorig jaar begon de fittie opnieuw toen Epic Games vroeg of ze in de Play Store mochten. Ook al zeiden ze expliciet geen speciale behandeling te willen, toch vroegen ze het.

Epic Games overstag

Nu is de kogel eindelijk door de kerk. Epic Games maakt Fortnite voor Android officieel beschikbaar via de Google Play Store. Dat doen ze naast de al beschikbare download via Epic Games’ website zelf. Volgens de ontwikkelaar maakt Google het ontzettend lastig om programma’s van derden te downloaden op Android. Ze voelen zich daarom gedwongen om toch met Google in zee te gaan.

Epic beweert dat Google machtsmisbruik maakt omdat Android moeite heeft met apps van derden. Zo zou Fortnite aangegeven worden als malware als gebruikers de game via Epic’s website downloaden. En daar zit wel wat in. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook duidelijk dat Epic dolgraag meer spelers wil hebben en er zijn genoeg Android-gebruikers die alleen apps via de Play Store binnenhalen, anders niet.

Foto @EpicGames