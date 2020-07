Forza geeft je een ban bij het gebruik van deze vlag

Pas op met het personaliseren van je auto in Forza, want Microsoft kan een ban uitdelen.

Niet alleen in de maatschappij zijn er dingen gaande naar aanleiding van de BLM-beweging. Ook in online games zijn er gevolgen. Zo heeft Microsoft een beslissing genomen die gevolgen kunnen hebben voor de online gamers in de Forza racegames.

In Forza is, net als in bijvoorbeeld Gran Turismo Sport, het mogelijk om een auto te personaliseren. Stickers, wraps. Je kunt het allemaal zelf verzinnen en toepassen. Daarbij kun je ook gebruik maken van bestaande logo’s of vlaggen. Natuurlijk zijn er regels aan verbonden. Zo mag je geen kwetsende of beledigende logo’s of opmerkingen gebruiken. In dat kader heeft Forza het verboden gesteld om gebruik te maken van de Vlag van de Geconfedereerde Staten van Amerika. De vlag ligt momenteel gevoelig omdat het doet denken aan slavernij en racisme binnen de VS. Reden voor Microsoft om in te grijpen en meteen daadkrachtig ook. Spelers in Forza kunnen een ban oplopen.

Dit gaat onder andere gevolgen hebben voor mensen die de 1969 Dodge Charger uit The Dukes of Hazzard hebben nagemaakt. De oranje “General Lee” heeft immers deze vlag op het dak. En dat mag niet meer. Microsoft is niet van plan om zelf actief te gaan controleren op overtredingen. Spelers die een andere gamer in overtreding zien kunnen deze rapporteren. Vervolgens gaat Microsoft checken of deze speler in Forza inderdaad in aanmerking komt voor een ban.