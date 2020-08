Forza Horizon 3 verdwijnt uit de winkels

Je kunt straks Forza Horizon 3 niet meer kopen! Maak dus nu nog van de kans gebruik, mocht je het spel overwegen.

De game verscheen 4 jaar geleden op de markt, maar mocht je Forza Horizon 3 nog niet in huis hebben dan verloopt die kans binnenkort. Om onduidelijke redenen trekt Microsoft virtueel de stekker uit de digitale schappen. De game zal niet meer digitaal verkocht worden.

Je kunt de game nu nog kopen in de Microsoft Store voor 9,89 euro voor de Standard Edition. De Forza Horizon 3 Ultimate Edition inclusief DLC is te koop voor 23,99 euro. Twijfel niet te lang, want na 27 september verdwijnt de game. Maak je overigens geen zorgen als je het spel in het verleden hebt gekocht. Je blijft het recht behouden om de game te spelen. Het is dus niet opeens zo dat de game uit je bibliotheek verdwijnt.

De maatregel van Microsoft is enkel van kracht op digitaal gebied. Het spel tegenkomen in een budgetbak in winkels is dus nog wel mogelijk. Het is niet de eerste keer dat Microsoft deze streek uithaalt. In het verleden zijn andere Forza Motorsport-games vaker verdwenen uit het digitale aanbod. Niet alleen Forza Horizon 3 is straks niet meer te koop eind september, ook de bijbehorende DLC zal niet meer los aangeschaft kunnen worden.