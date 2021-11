Forza Horizon 5 is nu al een gigantisch succes

De populaire racegame Forza Horizon 5 breekt een Xbox Studios record en is daarmee nu al razend populair.

De Forza Horizon-serie heeft de ontwikkelaars van Forza geen windeieren gelegd. Waar de Motorsport-serie een soort Gran Turismo-rivaal is, is Horizon meer de Need for Speed-kant. Een grote open wereld waar je naast racen ook vrij kunt rondrijden. In 2018 kwam Forza Horizon 4 uit en nu, drie jaar later, kan de wereld sinds kort genieten van deel 5. Forza Horizon 5 kwam gisteren uit en is nu al een enorm succes.

Forza Horizon 5 scoort

Dat is niet helemaal een verrassing. Forza Horizon 4 was een gigantisch succes en deel vijf is in grote lijnen hetzelfde spel maar dan op vele fronten verbeterd. Het is de eerste Forza-game waar de volledige potentie van de Xbox Series X goed te zien is. Tegelijkertijd kunnen mensen met de inmiddels vrij oude Xbox One (en One S en One X) het spel ook nog gewoon spelen en ook eigenaren van een (game)PC kunnen met Forza Horizon 5 aan de slag. Ook kwam het spel al vanaf het begin naar Game Pass, waarmee je gratis aan de slag kunt als je het game-abonnement van Xbox al had. Daarnaast was de officiële release op 9 november, maar eigenaren van de duurste Premium Edition konden op 5 november al het spel spelen.

Record

De ontwikkelaar van Forza Horizon 5, Playground Games, maakt onderdeel uit van Xbox Game Studios en is dus min of meer van Xbox/Microsoft zelf. Phil Spencer, grote baas van Xbox, laat weten dat de nieuwste Horizon bepaald geen flop is. Er hebben al ‘meer dan 4,5 miljoen spelers’ het spel gespeeld op PC, cloud en console. Daarnaast een record: meer mensen dan ooit speelden het spel op de releasedag, zo’n drie keer zoveel als Forza Horizon 4.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

In Forza Horizon 5 ben je de superster van het ‘Horizon Festival’. Een groot festival waar het draait om de grootste feesten en de snelste auto’s. Forza Horizon is altijd gebaseerd op een echte locatie, in dit geval is dat Mexico. Met zo’n 500 auto’s waaronder gloednieuwe auto’s als de Land Rover Defender en Mercedes-AMG One, goede graphics, een hoop te ontdekken en een hoop races te winnen, is Forza waarschijnlijk voor de komende tijd weer even de beste in zijn klasse.