Foto's iPhone 13 met kleine notch duiken op - Apparata

Dit kun je van de iPhone 13 met een kleinere notch verwachten. Er zijn namelijk nieuwe foto’s opgedoken.

De nieuwe iPhone 13 krijgt een kleine wijziging in het ontwerp in vergelijking met de iPhone 12. Het meest opvallende element van deze wijziging heeft te maken met de notch, of inkeping. Waar de iPhone 12 nog een forse notch heeft, is deze met de iPhone 13 iets kleiner geworden.

Er zijn nu drie nieuwe foto’s opgedoken van een iPhone 13 met een kleinere notch. De plaatjes zijn gepost door DuanRui en afkomstig van het Chinese sociale media platform Weibo. Meer context over de foto’s ontbreken, dus het is slechts een observatie. Apple heeft een kleinere notch voor de nieuwe iPhone voor elkaar gekregen door vermoedelijk de camera wat kleiner te maken. Dat is ook te zien op de foto’s, waar een iPhone 12 in beeld is gebracht ter vergelijking.

Mocht je hopen op een iPhone 13 zonder inkeping dan hebben we slecht nieuws. Deze blijft gewoon behouden, maar is dus wel iets kleiner in vergelijking met de iPhones van de afgelopen jaren. Met onder andere een selfiecamera en sensoren voor FaceID is een iPhone zonder inkeping voorlopig nog ondenkbaar. De nieuwe iPhone 13 zal naar verwachting in september of oktober gepresenteerd gaan worden door Apple. (via Macrumors)