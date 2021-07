Foto’s: iPhone met MagSafe Battery Pack is een dikzak

Na lang wachten is Apple eindelijk begonnen met het leveren van de MagSafe Battery Pack voor je iPhone. En het is een joekel van een accessoire.

Je moet of een enorme broekzak hebben, of je telefoon in een tas of rugzak bewaren. Want goeiedag, wat een enorme joekel is de MagSafe Battery Pack voor de iPhone. De accessoire van het Amerikaanse techbedrijf zorgt ervoor dat je een iPhone 12 of iPhone 12 Pro onderweg kunt opladen.

Aan de hand van magneten, vandaar MagSafe, blijft de accessoire stevig rondom je iPhone zitten. Het draadloos laden verloopt vrij vlot in combinatie met een oplader van 27W of meer. De accessoire kost 109 euro. De MagSafe Battery Pack is nu verkrijgbaar en Apple heeft iOS 14.7 uitgerold waarmee het product compatibel is met de iPhone.

Tot nu toe hadden we alleen gelikte studio afbeeldingen van Apple. Daarmee krijg je niet echt een goede indruk van hoe het product er nu daadwerkelijk uitziet. Dankzij Steve Russel weten we dat nu wel. Hij heeft foto’s gedeeld van de MagSafe Battery Pack in combinatie met een iPhone op Twitter.

Dik, joekel, enorm. Mooi? Dat mag je zelf bepalen. Het is in elk geval een niet te missen accessoire voor je iPhone. Dat is een ding wat zeker is.