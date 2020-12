How-to: 5 tips voor de mooiste foto's in het donker - Apparata

Met deze 5 tips worden jouw foto’s van de kerst nog sprookjesachtiger.

Nu de dagen donkerder worden en de kerstsfeer toeneemt is het des te leuker om mooie foto’s te maken in het donker. Gelukkig hoef je daar geen koffer apparatuur voor mee te nemen. Met een iPhone 12 of Samsung Galaxy S20 of andere moderne smartphone kan je makkelijk mooie foto’s maken als het donker is. Met deze tips maak je de foto’s bij nacht nog mooier.

Foto’s in het donker tip 1: gebruik de nachtmodus

Veel smartphones hebben een nachtmodus. Sommige, zoals de iPhone 12 schakelen automatisch naar deze instelling over als het donker wordt. In andere gevallen moet je zelf de instelling voor nachtmodus activeren. Omdat iedere smartphone zijn eigen instellingen heeft kun je het beste het type van jouw smartphone invullen in Google met de toevoeging “nacht modus” of “night mode”.

Foto’s in het donker tip 2: zoek naar het licht

Uiteraard is de nachtmodus juist bedoeld om de camera in het donker te gebruiken, maar in een volledig donkere omgeving kan de kwaliteit van de foto toch tegenvallen. Maak daarom opnames van een plek waar ook enig licht (bijvoorbeeld licht uit ramen, van feestverlichting of straatverlichting) te zien is.

Foto’s in het donker tip 3: heb geduld

Dat je moet wachten tot hinderlijke obstakels zoals rijdende auto’s uit jouw idyllische plaatje verdwenen zijn is logisch. Hier bedoel ik echter een ander soort geduld. Wanneer je bijvoorbeeld een foto wilt maken van een persoon die langs een mooi verlichte etalage loopt of naast een mooie kerstetalage staat kan het moment van beweging van die persoon belangrijk zijn. Dit bijvoorbeeld door weerkaatsing van het licht of een onverwachte manoeuvre. Heb daarom het geduld om een aantal foto’s te nemen en het juiste moment te bepalen. Als die foto nog niet optimaal is kun je jouw ‘model’ ook vragen nog een keer langs te lopen of te poseren, terwijl jij jouw vinger boven de knop houdt. Zo weet je het perfecte moment voor de foto bij nacht te vangen.

Foto’s in het donker tip 4: zorg voor stabiliteit

Ondanks de nacht modus kan de kwaliteit van jouw foto achteruit gaan door beweging. Zorg daarom altijd dat de arm en hand waarmee je de foto neemt stabiel en zo stil mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door te steunen op een muurtje, vuilnisbak of andere aanwezige steunpilaar. Een tripod kan in zo’n geval ook uitkomst bieden.

Als je geen tripod en geen leunobject voor handen hebt kun je het beste de smartphone met 2 gebogen armen (ellebogen naar beneden) zo dicht mogelijk voor jouw borst vasthouden in beide handen. Als je dan met één vinger de knop indrukt beweegt het toestel zo min mogelijk.

Foto’s in het donker tip 5: nabewerken/editten

Veel smartphones hebben eigen mogelijkheden om foto’s te bewerken, maar een app als Google Snapseed (gratis verkrijgbaar op iOS en Android) is daarvoor eigenlijk geschikter. Met de app kun je natuurlijk de belichting verhogen. Een naar effect dat dan kan optreden is “beeldruis”. Bij beeldruis verschijnen er rare korrels in het beeld. Om dit te voorkomen kun je met dezelfde edit software de helderheid van de sterkste lichtbronnen op de foto iets verminderen en de schaduwen juist versterken.

Heb jij al zin om jouw kerstfoto’s op jouw iPhone 12 of Samsung Galaxy S20 te maken?

bron: Cnet