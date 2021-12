Foute kersttrui van Microsoft is fout, maar wel leuk

Microsoft

Leuk voor onder de kersboom en nu kan je ook bij Microsoft terecht voor een dergelijke foute kersttrui.

De afgelopen jaren was het behoorlijk populair. Lekker zo’n lelijke en foute kerstrui aan doen. Of als cadeau, als je echt niet weet wat je iemand moet geven. Microsoft is de beroerdste niet en doet dit jaar lekker weer mee met de traditie. Het thema waarmee de trui dit jaar wordt verkocht is het klassieke Windows- spelletje Mijnenveger.

Foute kersttrui Microsoft

Op de site kunnen we geen afbeeldingen vinden van Bill Gates met de trui aan, dat is jammer. Als we verder scrollen zien we dat je er snel bij moet zijn. Veel maten gaan hard en sommige zijn zelfs al uitverkocht. Veel mensen vinden de truien gruwelijk lelijk. Microsoft deelt die mening, want ze noemen de trui zelf ‘Ugly Sweater’. Maar toch, weet je er een op de kop te tikken dan ben je wel in het bezit van een collector’s item. Iets anders goeds, de opbrengst gaat naar het goede doel. Namelijk naar AbleGamers, deze organisatie zet zich in voor het toegankelijk maken van computerspellen voor mensen met een beperking.

Dit is niet de eerste keer dat Microsoft een kersttrui uitbrengt. Ze zijn hun eigen traditie hieromtrent begonnen in 2018. De eerste jaren was het meer marketing, want toen kregen alleen enkele influencers ze. Sinds vorig jaar zijn ze ook beschikbaar voor ons. Verschillende thema’s zijn er al geweest, zoals het Windows 95 en MS Paint- thema.

Mijnenveger

Dit jaar is dus het thema Mijnenveger voor de foute kersttrui van Microsoft. Het spelletje is er al sinds 1992 als onderdeel van Windows. De bedoeling met het spelletje is om alle juiste vakjes aan te klikken. Zit er een mijn onder, dan ontploft die en moet je opnieuw beginnen.