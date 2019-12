Frank Underwood komt met nieuwe kerstboodschap

Acteur Kevin Spacey blijft het proberen.

Vorig jaar verraste acteur Kevin Spacey vriend en vijand door een kerstboodschap in te spreken en deze via het internet met de wereld te delen. Dit deed hij in de rol van Frank Underwood. Het personage uit de Netflix-serie House of Cards die hij jaren vertolkt had. Underwood werd uit de serie geschreven nadat Spacey aangeklaagd was voor seksueel overschrijdend gedrag.

Underwood mag dan verdwenen zijn uit House of Cards, het personage is dat niet uit Spacey zelf. Nadat de acteur vorig jaar met een kerstboodschap kwam, heeft Spacey ook dit jaar weer een boodschap gemaakt. Op zijn YouTube-kanaal is een video van circa een minuut geupload waarin Frank Underwood de kijker toespreekt.

De video is op het moment van schrijven al meer dan 700.000 keer bekeken. Het filmpje heeft op YouTube meer duimpjes omhoog gekregen dan duimpjes naar beneden. Een toekomstige samenwerking met Netflix, waar Spacey misschien op hoopt, zit er echter niet in. De Amerikaanse streamingdienst heeft eerder te kennen gegeven niet langer samen te willen werken met de acteur.