Fraudeurs online dating stelen steeds meer geld

Zorg ervoor dat je droompartner geen nachtmerrie wordt: fraude met online dating komt steeds vaker en heftiger voor.

Online dating: ook dat is tegenwoordig een alternatief voor mensen ontmoeten op echte plekken. Je begint steeds meer verhalen te horen van mensen die een leuke relatie of zelfs ‘de ware’ overhouden aan swipen op Tinder en/of alternatieven. Helaas geldt ook voor virtuele liefde: liefde maakt blind.

Fraude online dating

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) bemerkt namelijk dat er een flinke stijging is in het aantal oplichtingen via online dating. Niet alleen zijn er meer slachtoffers, ook wordt er steeds meer geld uit de zakken van slachtoffers geklopt. Het ging om 544 meldingen in 2021 en de hardste treffer heeft de persoon in kwestie bijna 30.000 euro gekost.

Er in trappen

Hoe kan dat? Zoals gezegd: liefde maakt blind. Een persoon (de fraudeur) zal de fraude met online dating plegen door een nepprofiel aan te maken en je proberen te verleiden. Men denkt niet met oplichters te maken te hebben, omdat er als de betere catfishers gebruik wordt gemaakt van nepfoto’s en nepfilmpjes. Je bent erin getrapt voor je het door hebt en dat is extra vervelend omdat het ook blijkt dat je ware liefde één grote leugen was.

Campagne

De enige manier van bestrijding is het verspreiden van risico’s bij online dating via een campagne. Deze campagne is opgezet door het CCV en wordt ondersteund door de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid. De campagne probeert mensen op de hoogte te stellen via advertenties in de Tinder- en Lexa-app en ook op Instagram en Facebook. Trap er dus niet in! (via De Telegraaf)