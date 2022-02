Frikar – breekt de velomobiel nu wel door?

Velomobielen werd altijd een grote toekomst voorspeld. Maar in de praktijk bleek het snelle voertuigje slechts beperkt tot een kleine groep liefhebbers.

Per Hassel Sørensen, de bedenker van de Frikar, een nieuwe vierwielige elektrische fiets, denkt dat ze een goede kans maken om de opvolger van de auto te worden.

Maar tot nu toe is het nog niet gelukt om de velomobiel nog echt door te laten breken. Kan de vierwielige Frikar van Per Hassel daar verandering in brengen? Hij denkt van wel. En er zijn al 3500 voorbestellingen gedaan, dus de kans is aanwezig dat dit een groot succes gaat worden.

De Frikar van de fabrikant Podbike heeft een hoog aaibaarheidsgehalte. De gedachte erachter is ook heel nobel. Met dit voertuigje denken de ondernemers van Podbike dat het eindelijk zal lukken om de auto van de troon te stoten. En dat zou natuurlijk veel schelen, bijvoorbeeld wat betreft uitstoot, grondstoffengebruik en verkeersproblemen.

In Noorwegen is bijna alle stroom schonere stroom uit waterkracht. Daarom is het eigenlijk heel logisch om elektrische voertuigen te gebruiken in Noorwegen. Geen wonder dat Noorwegen het eerste land in Europa is dat helemaal overgaat op elektrisch.

Frikar als klein stadsautootje

Noorwegen is natuurlijk een enorm groot en langgerekt land. Om een gevoel te krijgen voor de afstanden: de afstand tussen de hoofdstad Oslo en de Russische grens in het uiterste noorden is ongeveer even groot als de afstand tussen Nederland en Zuid-Spanje.

Maar ook in Noorwegen verplaatsen de meeste mensen zich bijna altijd in de stad waar ze wonen. En dan is de Frikar van de fabrikant Podbike natuurlijk erg aantrekkelijk. Want deze vierwielige fiets is veel goedkoper dan een auto en ook nog eens veel zuiniger. En bovendien hoef je ook niet naar de sportschool, want je beweegt de Frikar voort door te trappen. Natuurlijk ondersteund door een 250 W elektrische motor, het is immers een e-bike.

Het mooiste is dat wettelijk gezien de Frikar gewoon een fiets is. Een fiets, waarin je beschermd bent tegen het vaak gure Noorse weer. Wat als het een keer regent, zit je droog onder het grote doorzichtige dak. Kortom, zeker voor een koud land als Noorwegen is dit best wel een ideaal vervoermiddel.

De prestaties van de Frikar

De Frikar is het meest geschikt voor een persoon, al kan er een kind tot zes jaar bij. De lengte van het voertuigje is 2,3 m en de breedte 84 cm. Parkeren is dus geen probleem. Wat ook handig is, is dat je het dak open kan klappen. Het is dus een cabriolet. Vergeleken met bestaande velomobielen is de Frikar veel veiliger, door de kreukelzones.

Ook is het voertuigje 1,2 m hoog en daarmee niet over het hoofd te zien. Ook weer een bonus qua veiligheid. Per batterij heb je 50-80 km bereikt, maar er kunnen verschillende batterijen in het voertuigje geplaatst.

60 km per uur van de heuvel af

Gebruik je electro assist, dan kan je tot de maximale wettelijke toegestane 25 km/h rijden. Ga je van een steile heuvel af, dan kan het voertuigje snelheden tot 60 km/h bereiken. En dat is nog niet alles. Je hebt namelijk ook nog een grote bagageruimte waar tot 160 l vracht in vervoerd kan worden. Dat zijn heel wat boodschappen. De Frikar zal tussen de € 6000 en € 7000 gaan kosten als je deze vooraf bestelt. Dat is natuurlijk wel erg duur voor een elektrische fiets, maar goedkoop voor een auto.

In het gure Noorse weer is dit voor iemand die in bijvoorbeeld Oslo, Bergen of Stavanger woont, een uitkomst. Maar in Nederland heb je meer aan een speed pedelec, zoals die van Stromer. Of een comfortabele Gazelle e-bike. In binnen- en buitenland een begrip. Al is dit op zich een heel interessante cargo bike. Waarschijnlijk gaan we dit interessante voertuigje wel vaker zien.